Posljednji Gaddafijevi dani i kaos u Libiji: Josipović mi je za njega rekao 'Ovaj je ili napušen ili lud!'

Prvi dani siječnja 2011. protjecali su u normalnoj radnoj atmosferi, iako je nakon izbijanja revolucije u Tunisu i Egiptu, u Libiji u tajnosti uvedena pripravnost najvišeg stupnja. No to se nije odražavalo na svakodnevni život. Bez obzira na zbivanja u susjedstvu, nisam tih dana ili tjedana, sve do 17. veljače, kao ni bilo tko drugi, mogao zamisliti da proživljavam zadnje tjedne mirnog života u Libiji - govori Vojko Senker, diplomat koji je u Libiji bio od rujna 2008. do srpnja 2014. i osobno svjedočio vrhuncu Gaddafijeve vladavine, kaosu revolucije i životu u postgadafijevskoj Libiji. Sve to pretočio je u svoju knjigu pod naslovom “Libijski košmar” nakladnika Disput iz Zagreba.