Hrvatska vojska u protupožarnoj sezoni sudjeluje s 12 aviona

Kanaderi u akciji svakog se ljeta uglavnom vide na obali i otocima, gdje ispuštaju tisuće hektolitara vode na opožarene površine. No, jednu od tih letjelica imali su priliku vidjeti i Međimurci, i to na jezeru HE Dubrava kod Preloga.

Posada Canadaira CL-415 iz sastava 855. protupožarne eskadrile 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tijekom vježbe zahvaćala je vodu i ispuštala ju iznad najvećeg umjetnog jezera u Hrvatskoj. Zrakoplov veličine dvosobnog stana dug gotovo 20 metara s rasponom krila od preko 28 metara, težak je dvadeset tona i ima spremnik za 6137 litara vode.

Tankove vodom može napuniti za 12 sekundi na oko 800 metara duljine. Maksimalna brzina mu je 365 kilometara na sat. Vodom se puno kroz crpke presjeka veličine dvaju dlanova.

- Iznimno je okretan i na požarima manevrira u uskom krugu djelovanja do najviše četiri sata. U operativnoj je uporabi 855. protupožarne eskadrile od 1996. godine - navode u MORH-u.

U glavnoj protupožarnoj sezoni koja traje od 15. lipnja do 30. rujna Hrvatska vojska angažira se na zahtjev zapovjednika Operativnog vatrogasnog zapovjedništva.

Ove godine tijekom ljeta na raspolaganju za gašenje požara je 12 protupožarnih aviona - šest Canadaira CL-415 i šest Airtractora AT-802, te još dva helikoptera Mi-8 MTV1 za gašenje požara i prijevoz vatrogasaca i opreme do požarišta.

Air Tractor AT-802 je američke proizvodnje, izbacuje tri tone vode koju na vodenoj površini prikupi za 15 sekundi, a punjenje na zemlji traje od jedne do tri minute. Za potrebe protupožarnih izviđanja na raspolaganju je i avion Pilatus PC-9M. Kopnene snage sudjelovat će s 200 pripadnika spremnih za brzu intervenciju u roku od sat vremena od dojave do izlaska na teren, s razmještajem u vojarnama u Kninu, Sinju, Benkovcu, Divuljama i Pločama.

Mornaričke snage u protupožarnu sezonu uključile su se s jednim desantnim brodom minopolagačem za prijevoz opreme i ljudi na otoke s velikim rezervoarom za vodu, te s jednim desantnim jurišnim brodom za traganje i spašavanje i dvije gumene brodice. Besposadni zrakoplovni sustavo Orbiter 3 koristi se za rano otkrivanje požara i omogućuje prijenos podataka u realnom vremenu s terena u Situacijsko operativno središte u Divuljama.

Protupožarni zrakopolovi ove godine gasili su već požare na Braču, Korčuli, Dinari, kod Trogira, Posedarja, na Zrću...