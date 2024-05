Hrvatska uputila prosvjednu notu Crnoj Gori: 'Ne manipulirajte žrtvama Jasenovca u političke svrhe'

Hrvatska je danas uručila prosvjednu notu Crnoj Gori na prijedlog prosrpskog predsjednika tamošnjeg parlamenta Andrije Mandića, inače nositelja titule četničkog vojvode, da će politički predstavnici srpskog naroda predložiti UN-ovu rezoluciju o Jasenovcu, kao svojevrsnu reakciju na rezoluciji o Srebrenici upućenoj UN-ovoj Općoj skupštini. Nota apostrofira neprimjerenost manipulacijom žrtava Jasenovca u političke svrhe, instrumentaliziranost Hrvatske za tamošnju unutarnju politiku i poziva Crnu Goru da se suzdrži od bilo čega što može ugroziti njihov put prema EU.

Kako smo pisali, Hrvatska je odmah, po početku inicijative u crnogorskom parlamentu, tamošnjim vlastima iznijela svoje neslaganje, s napomenom da će pratiti stanje te službeno reagirati. To se dogodilo danas, kad je u hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvan otpravnik poslova Crne Gore te mu je uručena nota.

U noti se izražava zabrinutost činjenicom da se spomen na žrtve Jasenovca politizira i zloupotrebljava za unutarnja politička nadmetanja u Crnoj Gori te stavlja u kontekst rasprava o Rezoluciji Opće skupštine UN-a o komemoraciji genocida u Srebrenici, s kojom nije ni u kakvoj političko-povijesnoj vezi, i to na način koji ne doprinosi iskrenom izražavanju pijeteta prema žrtvama, osudi zločina i razvijanju kulture sjećanja.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova osuđuje pokušaje da na bilo koji način Hrvatska bude instrumentalizirana u unutarnje političke svrhe i ističe svoje očekivanje da Crna Gora i njezine institucije odustanu od poteza koji bi se na negativan način mogli odraziti na budućnost bilateralnih odnosa kao i na europski put Crne Gore, kaže se, između ostalog u noti.

VEZANI ČLANCI:

Crna Gora je sada politički između rezolucija o Srebrenici i Jasenovcu: politički predstavnici srpskog naroda i predsjednik parlamenta najavljuju prijedlog rezolucije o Jasenovcu, dok premijer Milojko Spajić poručuje da će njegova vlada u Općoj skupštini UN podržati rezoluciju o Srebrenici. Rasprava u UN-u je po službeno objavljenom programu zasjedanja Opće skupštine, najavljena za 23. svibnja.

Jasenovac se u to priči pojavio kao tangenta, i to na inicijativu srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Kad je iznio svoje neslaganje rezolucijom o Srebrenici, dodao je kako će to "otvoriti Pandorinu kutiju" i da će se sada pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda pokrenuti pitanja poput "genocidima nad Srbima u Jasenovcu".

Nije dugo trebalo da poruku čuju i provedu u Crnoj Gori, gdje prosrpske stranke i predsjednik parlamenta iznosi najavu prijedloga rezolucije o Jasenovu, dok službeno Crna Gora podržava UN-ovu rezoluciju o Srebrenici, ali uz dva amandmana: u prvom amandmanu se navodi da je krivica za genocid individualna, te da se ne može pripisati bilo kojoj etničkoj, vjerskoj ili drugoj skupini ili zajednici, a drugi se tiče nepovredljivost Daytonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini. U kojem će se smjeru dalje razvijati rasprava u Crnoj Gori, vidjet će se ovog tjedna na sastanku lidera zapadnog Balkana i Europske unije i predstavnicima SAD-a u Kotoru.

FOTO Dodik vikao i prijetio na velikom mitingu u Banjoj Luci: 'Da je pravde, ne bi bilo ovog sr*** koje se zove BiH!'