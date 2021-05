Hrvatska je odabrala francuski Rafale

Hrvatska će, kako se i očekivalo, dugogodišnji problem borbene eskadrile na kraju riješiti potpisivanjem ugovora s Francuskom. Kuloari potvrđuju tu vijest i nakon održane sjednice Vijeća za obranu, a očekuje se da će svoju odluku o izboru Rafalea F3R proizvođača Dassault Vlada objaviti idući tjedan, do 28. svibnja kada se obilježava Dan oružanih snaga ili na sam taj dan.

Međuresorno vladino povjerenstvo za izbor aviona prije šest mjeseci donijelo je solomonsku odluku i Vladi predložilo jedan novi zrakoplov kao pobjednika, F-16 Block 70/72, te pobjednika među rabljenima francuski Rafale. Premda se Hrvatska do sada u nabavci oružja oslanjala na svog glavnog strateškog partnera SAD, iz nekoliko razloga procjenjivalo se da ovoga puta Lockheed Martin, proizvođač F-16 neće pobijediti na hrvatskom natječaju. Prvo iz razloga što se taj zrakoplov još nije počeo proizvoditi i postoji red čekanja na listi kupaca, pa bi te zrakoplove dobila najranije za 4 do 5 godina. Drugi razlog je cijena koja bi se kretala oko 1,5 do 1¸7 milijardi eura. A ni to što je SAD prije dvije godine blokirala nabavku izraelskih Baraka vjerojatno nije pomoglo da bi na drugom natječaju pobijedio njihov F-16.

Više je bilo logike da se Hrvatska odluči za Rafale zbog strateške odluke da se kupovina obavi unutar EU, potom zbog toga što je riječ o malo rabljenim zrakoplovima, koje je francusko ratno zrakoplovstvo koristi desetak godina, te zbog cijene koja bi s naoružanjem trebala iznositi oko 900 milijuna eura. Plus za Francuze je i činjenica je Rafal trenutno jedan od najboljih i najtraženijih borbenih aviona u svijetu, te je s uspjehom isproban u ratnim operacijama. Francuzi su osim toga naglasili da odabere li Hrvatska Rafale, da će to pojačati suradnju i de facto otvoriti joj ulaz na veća vrata u novoosnovani Europski obrambeni fond.

Presudnim bi se ipak moglo pokazati to što Francuska ove zrakoplove može isporučiti, prvih šest, tijekom 2024., kada izlaze zadnji resursi MiG-ova 21 HRZ-a, pa se može zadržati kontinuitet vlastitog nadzora neba. Bude li potvrđena vijest o izboru Rafala, hrvatski piloti i tehničari na obuku će vjerojatno moći otići 2022., a do kraja 2021. trebao bi biti potpisan ugovor. Obuka pilota trajat će oko dvije godine.

