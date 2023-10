Hrvatska će izgubiti 400.000 radnika: Ne može rasti bez rada stranaca i starijih

Zaposlenost u Hrvatskoj premašila je vrhunac iz 2008. godine, ali to se ne bi dogodilo bez uvoza strane radne snage i zapošljavanja umirovljenika. Ta će se dva izvora obilato koristiti i dalje, smatra hrvatski guverner Boris Vujčić koji je iznio procjenu da će Hrvatska idućih dvadeset godina ostati bez 400.000 stanovnika u radnoaktivnoj dobi do 64 godine. To je trećina zaposlenih. Trenutačna stopa aktivnosti stanovništva od 70 posto jedna je od najnižih u EU, a da bismo dostigli trenutačni prosjek aktivnosti u EU od 75 posto, trebali bismo zaposliti još oko 120 tisuća osoba kojih u Hrvatskoj uglavnom nema.

Već sada nema ljudi

– Činjenica da broj zaposlenih stranaca i umirovljenika naglo raste sugerira da je potencijal neaktivne populacije ograničen – kazao je Boris Vujčić na godišnjoj konferenciji mirovinskih fondova i zagrebačke burze u Rovinju. Guverner kaže da je prije šest godina u Hrvatskoj radilo 7800 stranaca, a sada je MUP izdao između 123 i 133 tisuće radnih dozvola. Stranci će, smatra guverner, dolaziti i dalje. Dosadašnji ekonomski rast u svijetu u pravilu je bio usko povezan s povećanjem broja stanovnika. Hrvatska već tri desetljeća gubi stanovništvo, no guverner ne vjeruje da će se ostvariti procjena UN-a da će se do kraja ovog stoljeća Hrvatska prepoloviti.

– Ako ni zbog čega drugog, taj pad će se usporiti useljavanjem, ali i starije stanovništvo će morati raditi više – kazao je guverner Vujčić te dodao kako starenje stanovništva već sada smanjuje potencijalnu stopu rasta u Hrvatskoj između 0,5 i jedan posto. To se djelomično nadoknađuje uvozom radne snage i taj će se proces nastaviti.

– Nemamo odgovor na pitanje je li moguć rast zaposlenosti i BDP-a bez povećanja stanovništva. Povijesno iskustvo je takvo da se rast uvijek odvijao paralelno s povećanjem stanovništva, što je i jedan od razloga da je Amerika rasla brže od Europe. Možda će u nekoj mjeri strojevi i umjetna inteligencija zamijeniti ljude u generiranju novih ideja, što je izvor optimizma u budućnosti – istaknuo je guverner Vujčić. Kreira li umjetna inteligencija nove ideje, rast će i ukupno bogatstvo pa će se moći uvesti univerzalni dohodak za one koji neće imati posla. Te se teme dotaknuo i šef Hanfe Ante Žigman koji je rekao da u Hrvatskoj može naći posao tko god želi raditi.

Izlaze iz gliba

– Oni koji ostaju nezaposleni u tom su statusu u najvećem broju slučajeva vlastitom voljom – kazao je prvi čovjek Hanfe Žigman. Njegovo je mišljenje da hrvatska ekonomija raste više od okruženja zbog vrlo dobrog povlačenja sredstava iz europskih fondova te rasta industrije i usluga.

Mirovinski su fondovi prošle godine doživjeli dvostruki udar, i to sa strane dioničkog tržišta te zbog pada obveznice, ali Žigman ističe kako sada lagano izlaze iz gliba, posebno fondovi A i B kategorije čiji se prinosi oporavljaju. Žigman je upozorio sudionike konferencija da su prinosi svih oblika imovine ove godine bili iznad očekivanja, a takvo vrednovanje stvara pritisak na moguće korekcije cijena. Pohvalio je Vladu zbog uključivanja građana na tržište prodajom narodnih obveznica te očekivane prodaje trezorskih zapisa.

