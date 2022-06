Hrvati se zbog inflacije odriču piva, sireva, kave i skupih brendova, evo što se sad kupuje

Na rast cijena prehrambenih proizvoda i osnovnih kućnih potrepština građani su odgovorili smanjenjem količine kupljene robe ili pak pojačanom kupnjom jeftinijih robnih marki. Pokazalo je to istraživanje specijaliziranog portala Ja trgovac, na osnovi kretanja cijena unazad godinu dana.



Slične promjene u navikama kupaca uočene su i u drugim europskim državama, bez obzira na to radi li se o bogatijem zapadu ili siromašnijem istoku. Racionalnija potrošnja uobičajen je odgovor potrošača na krize, a pogotovo na postojeći inflacijski udar energenata i hrane za koji nitko ne zna do kada će trajati i u kojem će smjeru odvesti europsku i svjetsku ekonomiju.