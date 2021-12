Hrvati ga godišnje popiju tek nekoliko decilitra, ali danas sve više vinarija proizvodi takva vina

Iako će novogodišnje slavlje, s obzirom na pandemiju, kod većine građana biti skromnije u odnosu na staro normalno, nekih se tradicija ne odričemo ni u koroni, a posebice bezalkoholnih ili alkoholnih, lepršavih, pitkih ili žestokih napitaka kojima ćemo nazdraviti i jedni drugima zaželjeti sve najbolje.

Trendovi i ukusi su razni. No bili u pitanju jeftini gotovi kokteli kakvi se mogu kupiti u svakom trgovačkom lancu ili pak proizvodi "s potpisom" sve popularnijih hrvatskih destilerija gina, rakija i likera, craft pivovara te domaćih vinarija s nadaleko poznatim pjenušcima, prošekom te vinima, važno je jedino uživati i ne pretjerati, savjetuju stručnjaci.

Traži se pjenušac brut stila

Godina u kojoj su Vina Belje predstavila svoje redizajnirane etikete i novu liniju cuvée vina ovih dana završava lansiranjem pjenušavog bijelog vina La Belle Grand proizvedenog Charmat metodom vrenja u tankovima, a već tijekom berbe rađena je selekcija grozdova u vinogradu i podrumu, napominju iz Belja. Sekundarna fermentacija i dozrijevanje pjenušca na finom talogu trajali su tri mjeseca, a cijeli proces je pažljivo planiran kako bi Grand izašao na tržište prije blagdana.

Grand je pjenušac brut stila, jednog od najtraženijih u svijetu, a karakterističan je po "lijepom perlanju" sitnih mjehurića. Izvrstan je kao aperitiv na blagdanskim druženjima, a odličan je i uz tradicionalne blagdanske specijalitete, poput pečene janjetine. Za maksimalni užitak boce Granda treba čuvati u ležećem položaju, a prije posluživanja ohladiti na 6-8 stupnjeva kako bi do izražaja došli svi mirisi i okusi. Izuzetno je važno poslužiti ga u visokim izduženim čašama, kako bi se užitak u mjehurićima što duže održao, ističu iz Belja.

– Ljetos smo u našoj vinariji, u iznimno kratkom vremenskom roku, instalirali novu liniju i opremu za punjenje pjenušavog i gaziranog vina kako bismo proširili naš asortiman i zadovoljili sve veće zahtjeve tržišta za ovom rastućom kategorijom. La Belle Grand je naš prvi pjenušac koji je pripremljen upravo za ovogodišnje blagdane. S njim slavimo završetak godine u kojoj smo osvojili 52 medalje, na brojnim domaćim i međunarodnim ocjenjivanjima kvalitete vina, od kojih je gotovo polovica zlatnih te tri šampionske titule – ističe Marijan Knežević, voditelj razvoja vinarstva u Vinima Belje.

Sve su veći zahtjevi tržišta za ovom brzo rastućom kategorijom pa je i sve više vinarija koje proizvode pjenušce. Prije nekoliko godina pak, sa svega dva popijena decilitra godišnje po stanovniku, bili smo na začelju Europe.

Kakve pjenušce najradije pijemo, pitali smo i u boutique vinariji Enosophia, brendu Osilovca nastalom na dugogodišnjoj tradiciji feričanačkog vinogradarstva.

– Teško je generalizirati – vrste pjenušava i vina koja se piju u povodu novogodišnjeg slavlja ovise o kupovnoj moći, dobi konzumenata, hrani koja se servira i mjestu same proslave. Za kućne proslave, koje su trenutno najviše u trendu s obzirom na epidemiološku situaciju, konzumenti na policama trgovina najčešće biraju pjenušce i vina u cjenovnom rangu 50-70 kuna. Među bijelim vinima najpopularnija su lakša, mlađa, domaća bijela vina poput graševine ili malvazije u kojima se može uživati cijelu noć. Među crnim vinima, daleko najpopularnija vina su frankovka i merlot. Svaka se vina drugačije kombiniraju uz različita jela, stoga o meniju za doček i proslavu ovisi i odabir – kažu iz Enosophije.

Kad su u pitanju pjenušci, u trendu su svježiji, laganiji, elegantni i voćni, suhi i polusuhi pjenušci.

– U posljednjih je pet godina hrvatsko tržište pjenušca doživjelo renesansu – promijenila se percepcija kupaca koji su prepoznali da i u Hrvatskoj ima odličnih, kreativnih i vrlo kvalitetnih pjenušaca. Naša je vinarija ovdje napravila veliki iskorak. Kreirali smo pjenušce internacionalne razine i privlačnosti te su kupci to prepoznali. Osim našeg vina Nice to see you, predstavili smo i pjenušac Today blanc te planiramo uskoro predstaviti i još jedno pjenušavo vino – odgovaraju.

Pjenušci se mogu proizvoditi klasičnom francuskom metodom refermentacije u boci kao i charmat metodom. Objema se koriste u vinariji. Enosophia se na tržištu predstavila ove godine te joj je glavni cilj bio predstaviti se i etablirati imidž na domaćem tržištu.

– Najviše vina trenutno prodajemo u Hrvatskoj, ali dio se već i izvozi te možemo reći da po tom pitanju ostvarujemo sjajne rezultate. Naši se pjenušci izvoze u Belgiju, Nizozemsku, Švicarsku i Mexico, a posebno nam je drago što je novi pjenušac prepoznat i izvozi se i u Japanu. Očekujemo da će i druge zemlje prepoznati okuse naših pjenušaca te da će se naši pjenušci piti u cijelom svijetu – rekli su iz Enosophije, koja cilja i na mlađe, educirane potrošače, koji sve više pozornosti posvećuju istraživanju priče brenda i vrijednostima koje on njeguje, a slično razmišljaju i u Belju te novim generacijama potrošača, među ostalim, nude kupaže cuvée blanc i cuvée rouge.

Novi pjenušac rosé brut Jakobović harmonična je kupaža rajnskog rizlinga, chardonnaya i frankovke proizvedena tradicionalnom metodom.

– Odležavao je 2,5 godine na talogu – kažu iz vinarije Jakobović sa 100-godišnjom tradicijom u Vetovu pokraj Kutjeva. Svježeg je voćnog i cvjetnog mirisa, bistre ružičaste boje, brojnih i trajnih mjehurića, a uz svečani ugođaj blagdanskog stola idealno se uklapaju i mirisna, voćna, pomalo cvjetna, vrhunska graševina Jakobović iz 2019., baš kao i muškat žuti iz 2020. i rajnski rizling iz 2019., te graševina izborne berbe bobica iz 2019.

Prof. dr. Đuro Horvat, konzultant za marketing i tržište vina, kaže kako su u razdoblju od ulaska Hrvatske u EU biser, gazirana i pjenušava vina u ukupnim količinama u nas bila gotovo zanemariva, s potrošnjom od svega 2248 litara. Rast te kategorije danas je znatno uvećan iako još uvijek zaostajemo za ostalim tržištima.

Žene su vjerniji konzumenti

– Analiza i praćenje trendova u okruženju idu u prilog promišljanju kako hrvatsko vinarstvo i vinogradarstvo očekuje svjetla budućnost posebice u proizvodnji pjenušavih vina – kaže on. Istraživanje koje je Horvat proveo u suradnji s Improve i BlueRock konzaltingom potvrdilo je da su žene vjerniji konzumenti određenih proizvođača, sorti i vrsta vina. Brže prihvaćaju promjene i nove stilove što potvrđuju kroz vjernost pjenušavim i rose vinima, dodaje.

Pjenušci su nerijetko i zvijezde blagdanskih koktela, a uz likere, sve veću popularnost stječu i hrvatski craft ginovi poput Mountain Creeka "sa šljokicama" iz Podravine i Slavonije, nastalim mljevenjem prirodnih minerala na nano čestice koje svjetlucaju u boci i čaši, ili pak i svjetskim nagradama ovjenčanih Old Pilotsa, Luftbremzera i Blazara.