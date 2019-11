Hrvat poslovnu i životnu priliku hvata na Dalekom istoku: Kineze učim padobranstvu

Angelo Vuletić iz male je Virovitice prije tri godine, slučajno i praktički iz inata, završio u dalekoj Keniji – i “pokorio” tamošnje nebo. Taj vrsni instruktor padobranstva, koje je u to doba tamo bilo tek u povojima, našao se lani čak i u službenoj publikaciji turističke zajednice Kenije “Why I Love Kenya“. Postao je tako dio turističke ponude te afričke zemlje. S Anđelom “na leđima”, s 3500 metara visine na plažu se svojedobno prizemljio i kenijski ministar turizma Najib Balala.

Angelo je pak upravo okrenuo novu stranicu u karijeri i životu – i poletio nebom iznad Kine. Bila je to ponuda koju, kaže, nije mogao odbiti.

– Kenija još uvijek nije završena priča za mene i svakako je mjesto kamo se želim vratiti jer sam tamo i proveo najbolje tri godine svog života. No, kako je tamo nastala izvjesna situacija koja zasad onemogućava padobranske operacije, vjerojatno do kraja godine, odlučio sam istražiti neke nove mogućnosti te je tako Kina došla kao zanimljiva destinacija o kojoj sam oduvijek razmišljao, još od doba kung-fu filmova – započinje ovaj 35-godišnjak. Istodobno, stizale su mu ponude i za odlazak u Meksiko, Jordan i Kuvajt, a bila je i opcija centra u Australiji. Kvalitetnom su instruktoru padobranstva, ističe, na izbor zaista zanimljiva odredišta.

Nepoznanica u Kini

U Kini planira provesti tri mjeseca kao savjetnik za padobranstvo, a poveo je sa sobom i ljude kojima je to prva padobranska pustolovina.

– Padobranstvo je u Kini novina, ali kako je to sa svime u Kini, strahovito se razvija te se padobranski centri otvaraju nevjerojatnom brzinom. Iz istog razloga je i potražnja za inozemnim instruktorima u Kini velika. Razlog zbog kojega se tamo otvaraju padobranski centri svakako dijelom leži na kineskoj vladi i sponzorima. Oni su, naime, prepoznali koliko je važno pomoći tvrtkama i klubovima koji obogaćuju turističku ponudu Kine i omogućavaju atrakciju koja je u Kini još do prije samo dvije-tri godine bila gotovo nepoznata. Suradnja između njihove vlade, sponzora, medija i padobranskih organizacije omogućila je da svoje domaće klijente zadrže unutar granica države. Bio bih zaista sretan da se takva klima može preslikati i u našoj državi te napokon zainteresirati sponzore i ulagače da prepoznaju padobranstvo kao veliki turistički potencijal – poručuje naš sugovornik.

– Nakon svakog skoka u Keniji pobrinuo sam se da svi znaju za Hrvatsku i hrvatske padobrance, kao pravi padobranski ambasador. Tako će biti i u Kini – smješka se on.

Činjenica da je padobranac iz male Slavonije, iz male Hrvatske našao svoje mjesto i radi na dva kontinenta, izvan Europe, u krajevima gdje možda za nas nisu ni čuli, govori o velikom potencijalu hrvatskih padobranaca.

– Pokazuje to i da smo više prepoznati u svijetu nego u vlastitoj zemlji. Za vrijeme trogodišnjeg boravka u Keniji imao sam priliku raditi sa zaista mnogo poznatih osoba, od političara do medijskih zvijezda koji su mi se s lakoćom prepuštali u ruke i bezbrižno uživali u ovom nevjerojatnom iskustvu. Zaista bismo, stoga, voljeli da nam se i naši estradnjaci jave. Obećavam da ćemo dobro paziti na njih. Možemo vjerojatno snimiti i zanimljiv videospot za neki od novih nadolazećih hitova – poziva na izazov Angelo, koji je i voditelj profesionalnog tima koji izvodi skokove u Hrvatskoj i okolici pod imenom Tandem Experti.

Foto: Privatni album

– Naš tim će i dalje, bez obzira na naša putovanja po svijetu, razvijati i brinuti se da padobranstvo u Hrvatskoj ne uvene jer domovina i dalje ima veliki dio naših srca. Pozivam sve koji se na bilo koji način žele uključiti u razvitak padobranstva da nam se jave s prijedlozima jer rado razgovaramo o mogućnostima – dodaje.

Od padobranstva se u bilo kojem dijelu svijeta, rezimira on, može dobro živjeti, ako je instruktor kvalitetan i prije svega siguran.

– Povjerenje koje vam poklanjaju oni koji skaču s vama velika je odgovornost i želite se pobrinuti da ih ne razočarate. To se najbolje postiže stalnim unapređenjem i ulaganjem u vlastiti razvitak. Vjerujem da nema određenog tipa ljudi koji se u Kini odlučuju na skok, kao što nema ni u Hrvatskoj. Skaču s padobranom i mladi i stari, žene i muškarci, odvjetnici, liječnici, ali i građevinari i konobari... U Kini je teško saznati više od osoba s kojima skačem jer nevjerojatno slabo poznaju engleski jezik, a kineski se pokazao vrlo izazovnim za učenje, o pismu i znakovima da ne govorim. U Keniji pak dugo nije postojao tzv. srednji stalež ljudi, koji se zadnjih godina počeo pojavljivati, tako da padobransko iskustvo postaje dostupno gotovo svima. Zanimljivo je nekada čuti da je skok s padobranom preskup, no jedan prosječni smartfon skuplji je od skoka, a zaista nije za usporedbu iskustvo za cijeli život s telefonom koji ćete morati zamijeniti za godinu do dvije. Iskustva nam ostaju zauvijek – podcrtava.

Keniju je ovaj Slavonac otkrio 2016., a ostavila je na njega toliko snažan dojam da se stalno želi vratiti u taj dio Afrike. Sve je počelo kada mu je veleposlanstvo SAD-a odbilo dati vizu potrebnu da bi sudjelovao na Svjetskom prvenstvu u Chicagu, kao član hrvatske padobranske reprezentacije. Ogorčen, odlučio je otputovati na mjesec dana na odmor u neku daleku zemlju poput Indije ili Šri Lanke. Dok je tražio destinaciju, slučajno je naletio na Keniju i tamošnji tim Skydive Diani. Čim je stigao, znao je da je to mjesto s kojeg će teška srca otići.

Foto: Privatni album

Ujedinjavanje padobranstva

S ekipom s kojom je surađivao u Keniji radi na vrlo zanimljivom projektu koji bi trebao zaživjeti već početkom iduće godine, a o čemu je riječ, još ne želi otkriti. U međuvremenu će, kaže, provjeriti kako funkcionira život u Kini.

Padobranske se sezona u Hrvatskoj pak bliži kraju pa svi koji još žele iskusiti padobranski skok ove godine imaju za to još mjesec dana vremena. A iza tima Tandem Experti vrlo je uspješna sezona u našoj zemlji, stvorili su mnoge nove padobrance. Rade i na projektu Skydive Croatia, gdje će pokušati ujediniti sve padobranske organizacije u Hrvatskoj pod jednim “krovom”.

– Cilj nam je proširiti ponudu i upoznati sve turiste da Hrvatska može pružiti neke od najljepših padobranski iskustva i odredišta u Europi. U toj ideji također bi nam dobro došla pomoć ulagača i sponzora koji mogu prepoznati potencijal padobranstva u Hrvatskoj – zaključuje Angelo Vuletić.