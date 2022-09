Hrelja: Sam iz stranke ne idem, neka me izbace!

Otkako zastupnik Silvano Hrelja ne obnaša dužnost predsjednika Hrvatske stranke umirovljenika, istupa u javnosti samostalno i bez konzultacija sa stranačkim tijelima. Dapače, i ne sudjeluje u radu tijela stranke. Djelujući tako kao slobodni strijelac, nanosi štetu interesu stranke i umirovljeničkoj populaciji u cjelini. Stoga se HSU ograđuje od svih poteza koje zastupnik Hrelja poduzima jer nisu s nama usuglašeni", priopćio je neki dan HSU, a iz tih se riječi vrlo jasno da razabrati da u toj stranci Hrelju više ne smatraju svojim. Što na sve to kaže Hrelja?

Pregovori o socijalnom dodatku

– Ako se malo bolje pogleda, vidi se da u tom priopćenju nije rečeno ništa konkretno, a ja imam puno važnijeg posla nego obračunavati se s njima. Nije meni ni do kakvih obračuna. Sve što radim, radim u korist i na dobrobit umirovljenika. A imam puno godina i iskustva i nikada ne idem na one sastanke na koje nisam pozvan. Propusti su njihovi. Ako me trebaju, ako žele sa mnom razgovarati, ja sam tu. Još sam član stranke. No ako me žele brisati iz članstva, neka to i učine, ali onda više nećemo biti parlamentarna stranka – kazao je Silvano Hrelja poslavši i svojevrsnu poruku kolegama u stranci. Kako takva javna ograđivanja od nekoga zapravo često završe njegovim izbacivanjem iz stranke, pitali smo Hrelju očekuje li da ga sadašnje vodstvo HSU-a u dogledno vrijeme obavijesti upravo o tome, da više nije član stranke.

– O tome uopće ne razmišljam. S oproštenjem, sasvim mi je svejedno. Tu sam stranku vodio 12 i pol godina, dao sam za nju puno i vremena i energije. I ta je priča za mene završena. Sudbina HSU-a u rukama je HSU-a. Ne prihvaćam odgovornost ni bilo kakve optužbe. To što oni sad govore kroz jedno mi uho ulazi unutra, a kroz drugo izlazi van. Briga me za njih. To što radim vrlo je vrijedno, a to što netko u stranci takvim potezima želi postići štetno je za samu stranku. Ja tu priču nisam započeo, niti me ona zanima. Čini mi se da u stranci već reteriraju, što je pametno. Konkretan razgovor može riješiti sve dileme i probleme. Ali, ističem, ni milimetra nisam odstupio od popisa potreba umirovljenika. I zdušno se trudim zalagati za rješenja problema umirovljenika. Zato se i radujem novom zakonskom rješenju obiteljskih mirovina jer je to potreba umirovljenika, a to je u poredizborno vrijeme obećavala i moja i HDZ-ova koalicija. Upravo sam zato i podržao Vladu – uzvratio je Hrelja.

Ako se napetosti u stranci nastave te on više ne bude dio HSU-u, već postane nezavisni zastupnik, može li upravo to njegovo približavanje Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću postati takvo da on u konačnici završi posve na strani HDZ-a, zanimalo nas je.

– O tome uopće ne želim razmišljati. U fokusu mi je samo realizacija projekata za umirovljenike. Pregovara se o socijalnom ili inflacijskom dodatku za umirovljenike, po uzoru na onaj energetski i COVID dodatak. U procesu su i neki zakoni. Jako je puno posla. Sve su to ciljevi koje je HSU postavio za moga mandata i od toga se nitko nije ogradio, a ja radim samo u interesu umirovljenika – tvrdi Hrelja i dodaje da je svaki saborski zastupnik samostalni strijelac jer, kako reče, za ono što neće ili hoće, zastupniku nitko ne može "zafrkati ruku".

Parlamentarni status stranke

No, ako mu iz stranke i javno i jasno pokazuju da ga više ne smatraju dijelom stranačkog tima te ako ga nastave prozivati, hoće li onda sam istupiti iz HSU-a i tako prekinuti trenutačnu agoniju, pitali smo ga na kraju.

– HSU je stranka u kojoj sam 19 godina, od kojih sam 12 i pol godina bio njezin predsjednik, kao treći i najdugovječniji predsjednik neke stranke. I održavao sam stranci parlamentarni status. Volim tu stranku i ne pada mi na pamet napuštati je, ali ako me oni u stranci žele izbaciti, onda to mora biti njihova odluka i odgovornost. Pa ako to žele, neka to i učine. Sam iz HSU-a ne idem! – zaključio je Hrelja.