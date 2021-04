Hrelja: Ostat ću vjeran biračima koji su me u Sabor doveli

1. Novi predsjednik HSU nekidan je potpisao koaliciju s HDZ-om za izbore u Zagrebu, a vi ste lani jedinim zastupnikom HSU u Saboru postali zahvaljujući koaliciji sa SDP-om. Kakvu to zapravo politiku HSU sad vodi?

Radim svoj posao u Saboru i bavim se problemima umirovljenika predlažući prijedloge zakona koji su korisni za umirovljenike, a za upravljanje strankom nadležni su novi predsjednik i tijela stranke pa ćete za odgovor na to pitanje morati njih pitati.

2. A kako ćete se sad vi postaviti pri bilo kakvom glasanju u Saboru, hoćete li morati podleći stranačkoj stezi novog vodstva i prikloniti se vladajućima ili ćete ostati vjerni svom prijašnjem lijevom koalicijskom partneru?

Ja sam dobio svoje preferencijalne glasove na listi Restart koalicije i to me obvezuje, prvenstveno prema mojim biračima. Oni su prepoznatljivi, to su birači u 8. izbornoj jedinici koji su mi te preferencijalne glasove i dali prepoznavši lani tu koaliciju. Pravo je novog predsjednika HSU i tijela stranke da od mene traže da glasam u skladu s tim novim koalicijskim dogovorom s HDZ-om, a moje je da postupim prema savjesti i osjećaju odgovornosti prema mojim biračima. Vezano uz to kako ću ja ubuduće glasati u Saboru predsjednik i tijela stranke slobodni su odlučiti kako žele i reći jesam li postupio prema njihovu zahtjevu ili ne.

3. Unatoč tome što su najbrojniji glasači, dobivaju li umirovljenici od velikih igrača na vlasti uvijek samo mrvice samo zato što ste vi kao njihovi politički predstavnici razjedinjeni i uvijek spremni na neku jeftinu trgovinu?

Svi hrvatski umirovljenici imaju pravo izbora. Imali su i svoju parlamentarnu stranku. I imaju je još uvijek. Oni svojim glasovima odlučuju vodi li ta stranka ispravnu politiku, na kraju krajeva, i treba li im ona i jesu li spremni da ta stranka bude jača. To je njihovo pravo i mogućnost izbora. U životu svatko ima ono što gradi. Hrvatski umirovljenici bez problema mogu imati jaku stranku ako je prepoznaju i ako to žele, a ako to ne žele imat ćemo puno stranaka, puno udruga i mrvice. Nikada nisam pristajao niti ću pristajati na mrvice. Puno mi je važnije donijeti zakon na temelju kojeg će umirovljenici svaki mjesec ostvariti određeno pravo. Imam visoku motivaciju odraditi svoj posao kako treba. Problema ima puno, a zajedništva malo.