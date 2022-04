'Ako je Gotovina to potpisao očito je bio uvjeren da je doprinos Perkovića i Mustača takvog značaja da je to opravdano'

Glavaš: Znam da su neki obavještajci odigrali ulogu u primopredaji vlasti

O zahtjevu za pomilovanje Mustača i Perkovića oglasio se i Branimir Glavaš. Za Večernji list rekao je kako on nikad nije bio pristalica starih struktura vlasti, ali kako zna da je nekolicina njih iz obavještajnog vrha bivše države odigrala veliku ulogu u mirnoj primopredaji vlasti i da svi koji tvrde da bi Hrvatske bilo bez suradnje s tajnim službama pričaju gluposti. - I to pri odlučivanju o pomilovanju ne bi trebalo zanemariti - kaže Glavaš. Dodaje kako on nikakve potpise davati neće, ali i da mu je u cijeloj priči "najgadljivije to što su neki svoj potpis dali za pomilovanje, pa ga potom pod pritiscima povukli".