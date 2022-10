Hoće li biti hotela Valkane, ovisi o investitoru, a ne o referendumu

Nedjeljni referendum za Lungomare u Puli, na koji će birači morati odgovoriti na pitanje: “Jeste li za izmjenu Generalnog urbanističkog plana Grada Pule kojom će se u cijeloj zoni obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja “Lungo mare” ukinuti mogućnost gradnje hotela, drugih turističkih smještajnih kapaciteta i stambeno-poslovnih građevina?”, imat će 18 promatrača iz udruge Zelene Istre i stranke Možemo!, koji su inicijatori referenduma. Glasači će svoj stav moći izraziti na 51 biračkom mjestu u Puli od 7 do 19 sati, a da bi referendum bio važeći, na njega mora izići više od polovine birača, dakle njih više od 24.357.

Iz Inicijative za Lungomare pozivaju građane da izađu na izbore kako bi odlučili o tome kako će ubuduće izgledati gradska šetnica, takozvani “dnevni boravak” Puljana, no prema odgovoru koji smo dobili od Ministarstva graditeljstva, ako se većina birača i odluči da ubuduće ne žele bilo kakvu gradnju hotelsko-turističkih sadržaja, to se neće odnositi na želju investitora Hotela Valkane da na svojoj privatnoj parceli na Lungomareu, na mjestu nekadašnjeg kamenoloma, sagradi luksuzan hotel s pet zvjezdica vrijedan 500 milijuna kuna, u kojem bi posao pronašlo 250 Puljana, s obzirom na to da su zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za budući hotel podnijeli početkom listopada, dakle prije mogućih izmjena GUP-a, odnosno UPU-u za lokaciju Lungomare.

Po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole odlučuje se na temelju prostornoga plana koji je bio na snazi na dan podnošenja zahtjeva. Dakle, ako investitor podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole prije nego što izmijenjeni UPU stupi na snagu, upravno tijelo dužno mu je izdati lokacijsku dozvolu, a kasnije na temelju nje i građevinsku dozvolu te on ima pravo graditi, bez obzira na to u kojem je trenutku u međuvremenu izmijenjeni UPU stupio na snagu. Isto vrijedi i za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, bez lokacijske.

Dok je u tijeku izrada i donošenje izmjena i/ili dopuna važećih prostornih planova, oni ostaju na snazi i primjenjuju se sve do trenutka dok same izmjene i/ili dopune ne stupe na snagu, objasnili su nam iz Ministarstva graditeljstva, koji su i nadležni za izdavanje tih akata. Dakle, hoće li na Lungomareu biti sagrađen hotel Valkane, ovisi o investitoru, a ne o rezultatu referenduma.

