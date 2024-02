1. Što su novinari postigli prošlotjednim prosvjedom protiv izmjena Kaznenog zakona?

Ujedinjena novinarska struka, na čelu s HND-om, postigla je jako puno jer je naš prosvjed završio u svim vodećim europskim medijima te smo pitanje lex AP-a uspjeli nametnuti kao jedno od najvažnijih. Andrej Plenković mora znati da protiv sebe ima ujedinjenu ne samo cijelu novinarsku struku, nego i cijelu javnost. Činjenica da je HND u jednom danu organizirao dva prosvjeda, u dva najveća grada, Zagrebu i Splitu, sve govori. Nije ovdje stvar samo u brojnosti, stvar je u tome kako je ta vijest odjeknula jer je na prosvjed došla cijela struka, od glavnih urednika medija do novinara. I zahvaljujem svima koji su dignuli glas protiv zakona opasnih namjera. Naš zahtjev je i dalje – povlačenje Lex AP-a jer se i u ovako ušminkanom zakonu i dalje krije opasnost za našu struku. Usto, izbor Ivana Turudića na čelno mjesto DORH-a također mnogo govori o tome kakve su namjere Vlade i premijera.

2. Vlada i premijer i dalje ne pristaju na povlačenje spornog lex AP-a. Kako će novinari na to odgovoriti?

HND je spreman organizirati nove prosvjede. Premijer Plenković i cijela Vlada moraju znati da će HND i novinarska zajednica i dalje biti bučni, a ta će naša buka odjekivati do svih europskih institucija i medija. A ako on, Vlada i novi glavni državni odvjetnik žele da se novinari i zviždači uhićuju i maltretiraju, neka samo izvole. Mi ćemo im znati odgovoriti. Dobit će još glasniji odgovor. Pozivam ministra Ivana Malenicu da jasno kaže kojih to 30 zemalja ima zakonska rješenja koje je predložila Vlada s lex AP-om. Pa tko će kontrolirati DORH i glavnog državnog odvjetnika ako oni počnu ispitivati ljude odakle im informacije?!

3. Andrej Plenković će ostati upamćen kao premijer s najviše novinarskih prosvjeda u svom mandatu. Što to govori o njegovoj političkoj vladavini?

Da Plenković od prvog dana želi biti glavni urednik svih hrvatskih medija. I da docira, vrijeđa novinare i optužuje ih za vođenje hibridnih ratova. On želi ušutkati svaki kritički ton, posebno u superizbornoj godini jer premijera nije smetalo curenje informacija sve dok u medijima nisu osvanuli i njegovi inicijali. A uz sve to, na najniži i najperfidniji način ucjenjuje saborske zastupnike vezano za zakonsku odredbu o femicidu, na način – ako ste protiv lex AP-a, onda se i protiv femicida. Niže od toga ne može.

