HGSS je 'nabacio' vjerojatno najbolju foru na pad Facebooka: 'Nastavljamo potragu...'

Društvene mreže Facebook i Instagram, u vlasništvu Mete, u utorak poslijepodne prestale su raditi za tisuće korisnika diljem svijeta, što su mnogi korisnici Twittera, društvene mreže u vlasništvu milijardera Elona Muska, koja nije imala probleme, iskoristili kako bi se dobro našalili.

Trendu se priključio i HGSS, koji je svojom objavom na X-u, bivšem Twitteru, nasmijao mnoge. "Tijekom potrage za Facebookom i Instagramom pronađen je samo X. Nastavljamo potragu sa svim raspoloživim resursima", napisali su iz Hrvatske gorske službe spašavanja, koja redovito oduševljava svojim simpatičnim objavama na mrežama.

During the search mission for Facebook and Instagram, only X was found. We continue the search with all available resources! 🚁🔍