'HEP-u trebaju stručnjaci koji razumiju tržište plina. Gubitak 10 milijuna eura nije katastrofičan'

HEP je dobro postavljena kompanija za poslovanje u hrvatskim okvirima. Sva je regulativa u Hrvatskoj postavljena dobro, na tragu regulative u drugim europskim zemljama, i funkcionira kako treba. Samo treba da sve to vode stručni ljudi, s iskustvom. Slovenci su tako osmislili tvrtku Geni odakle je potekao i sadašnji predsjednik njihove vlade. Pitanje je zašto tako ne može biti i kod nas, kaže Ivica Jakić, stručnjak za ugljikovodike i energetiku, s dugodišnjim radnim iskustvom u inozemnom privatnom sektoru.

Spori smo pa drugi zarađuju

- Takvi ljudi znat će poteze vući unaprijed. Jer stvari se u energetici tako brzo mjenjaju da se, ako odluku ne donesete odmah ili vrlo brzo, prilika više ne vraća ili se stvore veliki gubici - dodaje Jakić. Smatra da Hrvatska uvelike kaska za trejdingom, trgovanjem ugljikohidratima i energijom na vanjskim tržištima, pa na tome zarađuju drugi.

- Mađari su tako napravili tri tvrtke kćeri MOL-a i zakupili najviše kapaciteta LNG-a. I vidite na bilanci kako na tom "našem" plinu koji se vrti u okruženju svaka od tih tvrtki ima dvije i pol do tri milijarde eura, samo na trejdingu plina koji je većim dijelom došao na Krk. Za to vrijeme mi se ponašamo kao paketna dostava, a vrijednost paketa uzima netko drugi. To se mora promijeniti - dodaje Jakić te ističe kako je u toj trgovini gubitak normalna, svakodnevna stvar, ali da su ljudi koji se time bave najbolji ljudi, a ne oni koji su postavljeni po nekim drugim kriterijima.

- Ali pogledajte sastav Nadzornog odbora i Uprave HEP-a. To nisu ljudi koji mogu ući ukoštac s HUPX-om, EEX-om, Nord Poolom. Ne mogu jer ne znaju i jer nitko od njih nije radio vani. Dakle, Hrvatska nema trejdere orijentirane vanjskom tržištu, imamo lokalne bez vizije. A ako se država već opredijelila da HEP bude nosilac tih aktivnosti, morate onda imati visokoškolovane obrazovane ljude koji su radili samo vani na burzama, a ne lokalne ljude s iskustvom od Maclja do Bajakova - napominje taj stručnjak i sudski vještak za energetiku.

- Mi smo u Švicarskoj znali gubiti dnevno po 10 milijuna eura i tako mjesec dana jer je to sastavni dio posla. Prihod od trejdinga sastoji se od ukupnih prihoda minus rashod minus gubici i to onda ispadne dobit. I to je sastavni dio posla. I kad kupite nešto, ne možete se vratiti nazad - dodaje Jakić povlačeći paralelu s gubitkom koji je HEP imao u svibnju i lipnju prodajući kupljeni plin od Ine po jako niskim cijenama, što se ovih dana komentira.

- I uz najstručniju upravu možete imati gubitak. Gubitak je sastavni dio trejdinga, ali kad se na kraju podvuče crta, dobitak mora biti veći od gubitka i tada ste dobri. HEP je u posljednje dvije godine imao dobitak svake godine oko 200 mil. eura, a lani gubitak od 780 mil. eura. I sad to što je HEP otišao u taj gubitak lani je, u biti, zadaća HEP-a takvog kakav jest. HEP je u gubitku jer je HEP jednako država, a država je omogućila nama građanima da imamo struju i plin po tim netržišnim cijenama. To i je zadatak države u ovakvim situacijama, ali s druge strane ta ista država trebala je imati i ekipu u tom HEP-u koja će zaraditi na drugim stvarima, a prilika za zaradu je bilo i ima ih - pojašnjava Jakić. Smatra da trenutačni gubitak HEP-a od 10 milijuna eura nije katastrofičan. Situacija na tržištu se brzo mijenja tako da je Vladina uredba o HEP-ovu otkupu plina od Ine u jednom trenutku donosila korist, a kad se situacija na tržištu promijenila, gubitak.

Vladina uredba spasila tržište

- Ta uredba je praktički spasila hrvatsko tržište plina jer je ograničila cijene. Cijena plina bila je i do 380 eura za mWh. Razumijem javnost, ali to je normalni dio ovog posla. Imali ste ugovor i to je to. Jer da je cijena plina u svibnju i lipnju otišla na 80 eura, HEP bi zaradio. Taj stalni živi organizam burze, tržišta plina takav je da ste svaki dan gore-dolje - napominje Jakić, kojega čudi što Vlada nije izišla s jasnim obrazloženjem zbog čega je ukinula uredbu o HEP-ovu otkupu plina od Ine.

- Vlada je brže-bolje ukinula uredbu da bi smanjila napetost, a sad zamislite situaciju da se opet nekako poremeti tržište i da ta cijena na burzi ode na 80 dolara i time se izgubi prilika da ostane otkup na 40 i nešto. I opet će netko ispasti kriv - zaključuje Jakić.

