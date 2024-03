Hajdaš Dončić: 'Ovo je igra velikih karata. Stavili smo sve na crveno'

U iščekivanju odluke Ustavnog suda o kandidaturi predsjednika Zorana Milanovića na parlamentarnim izborima, članovi SDP-a ne čine se zabrinuti. Prije jučerašnje sjednice izrazili su podršku izabranom kandidatu za premijera, kao i njegovoj odluci da ne da ostavku na mjesto predsjednika.

Ležeran je i potpredsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić koji je u razgovoru za Dnevnik Nove TV komentirao događaje protekla dva dana. Naglasio je da je nebitno koju će odluku donijeti Ustavni sud, jer će Milanović ostati kandidat za premijera, te da se ne radi o potezu očajnika. "Dapače, ovo je potez pobjednika. I to zato jer imamo širi koalicijski potencijal i okupit ćemo široku koaliciju da pročistimo institucije" najavio je.

Više o koaliciji, doduše, nije htio reći, dodajući tek da će do srijede sve biti dovršeno, uključujući i plan za točkastu koaliciju s Možemo!. O postizbornim koalicijama, kaže, odlučit će mandatar Vlade i Glavni odbor SDP-a kada za to dođe vrijeme, no otkrio je da njihova stranka ima veći koalicijski potencijal od HDZ-a.

Hajdaš Dončić tvrdi da sebe ne vidi nigdje u Vladi, a budućnost Peđe Grbina, prema njemu, ovisi o tome kako će proći izbori. "Ovo je igra velikih karata, stavili smo sve na crveno. Ovo je trebalo napraviti jer više nije bilo nikakvog smisla – ovo nije društvo u kojem većina ljudi želi živjeti" zaključio je.

- Svi akteri će morati promijeniti svoje taktike i poruke za same izbore. Milanović dodatno polarizira i tako već polarizirani kontekst izbora. S jedne strane, to znači da se teško nametnuti kao treća opcija, pogotovo ako je noseća poruka temeljena primarno na suprotstavljanju HDZ-u. Ako te stranke žele dobiti svoj prostor, morat će pronaći neku novi temeljnu poruku i poziciju - rekao je politički analitičar Večernjeg lista Dragan Bagić.

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić smatra da će Možemo naići na probleme u prvoj izbornoj jedinici u kojoj su namjeravali kapitalizirati nedostatak jakog kandidata ljevice, a situacija nije dobra niti za Most. - Izgubili su medijsku vidljivost u danu u kojem su predstavili svog premijerskog kandidata. Mislim da najava osnivanja Vlade nacionalnog jedinstva zapravo unosi dodatnu zbunjenost u birače trećih opcija. Odluka Ustavnog suda o ustavnosti kandidature predsjednika može ponovo vratiti sve na početne pozicije - upozorila je.