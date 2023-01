HAC tvrdio da nisu oni krivi za nesreću, već spretni jazavac

Nastavi li se niz naleta, još bismo na autocestama mogli dobiti znak upozorenja "Jazavac na cesti". U novom slučaju "jazavca pred sudom" za razliku od države koja je izgubila spor protiv Hrvatskih autocesta, Euroherc osiguranje ga je dobilo, također zasad nepravomoćno. I ne radi se o nesposobnosti države, nego je "vrag u detalju". Međutim, u dvije parnice zbog psa na (auto)cesti sudovi su čini se različito presudili u bitnome identične okolnosti.

Za prekršaj nije bilo dokaza

Kako smo pisali, ispada da će MUP morati snositi štetu od oko 23.633 kune na svom vozilu koje je s oko 140 km/sat na autocesti kod čvora Zdenčina naletjelo na jazavca. Država nije dokazala odgovornost HAC-a jer u blizini nisu pronađena oštećenja na zaštitnoj žičanoj ogradi. Sutkinja Jelena Antonić Šego obrazložila je da se jazavac kreće i ispod zemlje, a HAC je poduzeo sve propisane mjere zaštite.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

U novom slučaju Euroherc je isplatio štetu vlasniku kasko osiguranog vozila koji je 2. prosinca 2019. kod Gospića naletio na jazavca pa su tih 24.639 kuna (3270 eura) tražili od HAC-a. Ali, u ovom slučaju policajci su u blizini pronašli mjesto gdje se jazavac mogao provući ispod zaštitne žičane ograde. Prema fotoelaboratu vidljivo je da ograda ne seže do tla, već do odvodne kanalice valjkasta oblika i sutkinja Tina Šimović zaključila je da se jazavac mogao provući i da ne ostavi tragove dlake ili krvi. Nije usvojila ni HAC-ovo tumačenje da se tu nije radilo o njihovu propustu, već o spretnosti jazavca. HAC zato tužitelju mora naknaditi sporni iznos sa zateznim kamatama od 28. veljače 2020. te i troškove postupka od 1159,43 eura (8735,70 kuna). Inače, zbog toga se u Gračacu vodio i prekršajni postupak protiv HAC-a i odgovorne osobe, ali oslobođeni su jer nije dokazano na koji su način propustili obavljati svoje dužnosti i uzročna veza s nezgodom. Parnični sud nije vezan tom presudom, već može odlučne činjenice utvrđivati po pravilima o dokazivanju koja vrijede za parnicu (teret dokaza) za razliku od pravila prekršajnog postupka gdje vrijedi načelo in dubio pro reo pa se u slučaju dvojbe sudi u korist okrivljenika.

I sutkinja Ivana Manestar u zagrebačkom TS-u dosudila je Wiener osiguranju 3207,95 eura (24.170,30 kuna) i parnični trošak od 1635,82 eura (12.325 kuna) zbog nesreće na autocesti A6 u kojoj je teretno vozilo 23. rujna 2020. naletjelo na divlju mačku. U tom je slučaju u blizini uočeno da je žičana ograda bila odignuta od tla. Ophodar HAC-a svjedočio je da mu je naknadno jedan lovac kojem je pokazao leš rekao da je riječ ipak o domaćoj mački koja se mogla popeti i preko ograde. Ipak, sutkinja se pozvala na službeni zapis te je zaključila da se divlja mačka baš tuda provukla te je ustvrdila da žičano pletivo ograde mora biti metalnim klinovima učvršćeno u teren kako bi se spriječilo provlačenje životinja.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Sutkinja Šimonić odbila je tužbu Adriatic osiguranja protiv Hrvatskih cesta i Grada Zagreba radi naknade 24.506,93 kuna isplaćenih vlasnici vozila varaždinske registracije zbog naleta na psa na autocesti A3 između čvorova Buzin i Lučko. Pas nije bio čipiran pa se u tužbi tvrdilo da je za psa lutalicu na gradskom području odgovornost i na Gradu Zagrebu. U ovom slučaju nisu nađena oštećenja na ogradi pa nema odgovornosti HAC-a, a i sutkinja je dodala da to nije jedini način kako se pas mogao zateći na autocesti. Po Zakonu o zaštiti životinja, posao prikupljanja napuštenih i izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave. Napuštena je životinja koju je vlasnik napustio, a izgubljena koja je odlutala i vlasnik je traži.

Vinkovci krivi zbog lutalice

Pas nije čipiran pa je sutkinja zaključila da tužitelj nije dokazao da se radilo o "napuštenom ili izgubljenom" psu kako to zakon definira pa nema propusta Grada Zagreba. Pas na autocesti je opasna stvar, a za štetu od opasne stvari odgovara vlasnik. Nasuprot tome, sutkinja Iva Graovac u Općinskom sudu u Vinkovcima presudila je lani da Grad Vinkovci vlasniku vozila mora naknaditi 24.739,40 kuna i parnični trošak od 10.824 kune jer je do naleta na nečipiranog psa došlo na gradskom području. Tu međupresudu o odgovornosti grada već je potvrdio Županijski sud u Zagrebu pozivajući se na zakonsku odredbu po kojoj je posao grada organizirati sakupljanje "napuštenih i izgubljenih životinja" pri čemu se nisu bavili time kako ih zakon definira.

