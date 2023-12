Grmoja: Ja ću ovu koruptivnu energetsku hobotnicu raskrinkati do kraja

Da se osvrnem na HDZ-ove spinove i pokušaje mućenja vode jer svoju aferu, aferu svog Ministarstva, ministra Davora Filipovića i njegova savjetnika Jurice Lovrinčevića pokušavaju prikazati kao Mostovu. Najsmješnije je kako su od izbijanja afere mijenjali narativ. Prvo je Andrej Plenković govorio da je Most rušio Vladu uz pomoć određenih ljudi iz Vlade, da sam ja akter ove afere i da sam ja korumpiran. A ja nemam veze s aferom "pola-pola" i "Mreža", ja sam od novinara Marina Vlahovića dobivao informacije o prvoj aferi "plin za cent". Onda imamo spin da afere "plin za cent" uopće nije bilo. Ako afere nije bilo, zašto su mijenjali Uredbu otkupa plina HEP-a od INA-e nakon što je izbila ta afera u javnosti? I sad na kraju, jer je teško uvjeriti građane da sam ja korumpiran, ide priča da sam mađarski igrač - kazao je to danas tijekom konferencije za medije u Saboru Mostov Nikola Grmoja osvrćući se na HDZ-ovu strategiju nakon izbijanja afere savjetnik.

Grmoja se potom okomio na Večernji list, pokazujući današnju naslovnicu Večernjaka kojom dominira naslov kako zbog spomenute afere HDZ trpi štetu, ali će gubitnik biti Most. Pritom se, u kontekstu financiranja, osvrnuo i na neke druge medije.

- Kažu da se državnim novcem iz Fonda za zaštitu okoliša financirala kampanja Mosta protiv Vlade. A taj je Fond preko agencije Akter Public financirao Mrežu TV i portal Kamenjar. A da vidimo kakva je to bila naša propaganda u tim medijima. Njihovi naslovi o Mostu bili su da smo redikuli godine, Grmojino antikorupcijsko ili antihdzovsko vijeće, Mostova stožerokracija kao najveća prevara u Hrvatskoj, Grmoja u teškoj banani... Ista ta agencija za vrijeme izbora za zagrebačkog gradonačelnika angažirala je anketnu kuću koja je zvala ljude i blatila našeg Zvonimira Troskota, i to za Domovinski pokret. Radila je za Domovinski pokret i za parlamentarne izbore te dobila 100 tisuća kuna - navodio je Grmoja poručujući HDZ-u kako "ne znaju s kim su ušli u fajt" jer je on, kako reče, čovjek koji se ne da potkupiti i koji je apsolutno čist.

- Ja ću ovu koruptivnu energetsku hobotnicu raskrinkati do kraja. Istina, pravda i dobro će na kraju pobijediti. Bio bih jedino kriv da sam kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća informacije koje sam dobio sačuvao za sebe - ustvrdio je Mostov zastupnik.

Kako se očekuje da ćemo idućih dana dobiti novog ministra gospodarstva koji će naslijediti smijenjenog Davora Filipovića, na novinarsko pitanje - što očekuje od novog ministra te kada bismo, zbog svega što se događa, mogli imati nove parlamentarne izbore, Grmoja reče:

- Ne može se puno napraviti, ali očekujem od svih Vlada i ministara u budućnosti da se suprotstave privatnim interesima. Nije samo tu HDZ povezan s PPD-om, ima tu još nekih oporbenih stranaka i ljudi iz tih stranaka koji su povezani. A ako je HDZ i mislio ići na izbore, sad neće definitivno. Ne znam kako će se HDZ od ovoga oporaviti.

