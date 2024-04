Benčić: Plenković je kukavica, ne želi se sučeljavati jer se boji

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić ocijenila je u nedjelju predizbornu kampanju vrlo čudnom od samih početaka, a za premijera Andreja Plenkovića ustvrdila da ne želi sučeljavanje jer se boji i jer je kukavica. "Kampanja je vrlo čudna, obilježena na samom početku, sučeljavanja nije bilo jer je premijer u odlasku odlučio da se ne želi sučeljavati zato što se boji, jer je kukavica", kazala je Benčić na konferenciji za novinare na Zrinjevcu.

Plenković ne želi odgovarati na pitanja, ne želi pokazati svoju sposobnost ili nesposobnost u odnosu na konkurente, time ponižava i građane i političke protivnike. "Dok je HDZ na vlasti i upravlja ne samo državnim institucijama koje je zarobio nego i nekim medijima do tada nećemo imati poštenu kampanju", ocijenila je Benčić odgovarajući na pitanja novinara.

Na konferenciji za novinare Benčić je, kao nositeljica liste, predstavila kandidate za prvu izbornu jedinicu. Na drugom i trećem mjestu su saborski zastupnici Ivana Kekin i Damir Bakić, a na četvrtom aktivist Teodor Celakoski. Gradske zastupnice Marta Kiš i Marija Brajdić Vuković zauzimaju peto i šesto mjesto, a Luka Kerečin sedmo. Slijede Tomislav Domes, Suzana Dobrić, Tonko Bogovac, Marija Krnić , Luka Kamenečki, Matko Dujmović i Jan Kruhak. Iz Možemo! pozvali su građane da u srijedu izađu na izbore jer ima šanse "za zaokret zemlje i micanje HDZ-a s vlasti".

Izađite na izbore ako vam je dosta poniženja Andreja Plenkovića, korupcije, krađe, nepotizma, odlaska mladih iz zemlje i porobljenih institucija, pozvala je Benčić. Kada se sruši HDZ s vlasti, koordinator stranke Tomislav Tomašević kazao je da su na Zagrebu pokazali kako mogu na razvalinama prethodne vlasti graditi institucije, izgraditi nove škole, vrtiće, obnavljati pruge i to sve bez ijedne korupcijske afere.

"Kao što u Zagrebu gradimo bolji i pravedniji grad, tako možemo graditi bolju i pravedniju Hrvatsku", poručio je Tomašević. Vjeruje da će na izborima Možemo! dobiti više mandata nego predviđaju ankete i sa SDP-om uspjeti formirati većinu.

Uz to, Možemo je iz Pule poručio ove nedjelje kako ''ne odustaju od svojih principa i načela, bili u opoziciji ili na vlasti''. Nositeljica liste Možemo! u 8. izbornoj jedinici Dušica Radojčić je naglasila da je Možemo! pokazao i u Zagrebu i Pazinu, gdje je na vlasti, što znači nepotkupljiva i poštena vlast i što se sve može, "kada se ne krade, kada se ne pogoduje moćnim igračima i kada nema korupcije."

"U Zagrebu i u Pazinu smo napravili promjenu i dokazali da imamo hrabrost za poteze koji se odgađaju desetljećima. Dokazali smo da možemo upravljati nepotkupljivo i u javnom interesu, bez pogodovanja i bez afera, a to je ključno za vraćanje povjerenja u institucije", istaknula je. Pazinska gradonačelnica Suzana Jašić pozvala je predsjednika IDS-a Dalibora Pausa da se, prije izbora, javno izjasni hoće li ili ne IDS sa svojim zastupnicima podržati Vladu Andreja Plenkovića, ako osvoji većinu. To je, smatra ona, prevažno pitanje u kampanji, ne samo prema biračima, nego i prema cjelokupnoj hrvatskoj javnosti.

"Smatramo da je potrebno da to transparentno kaže. Ako postoje šanse da IDS podrži HDZ-ovu Vladu, neka javno obznani pod kojim uvjetima to čini, je li to mjesto u Ministarstvu turizma ili u nekom drugom ministarstvu", upitala je.

Radojčić: Politike IDS-a svele su se na pletenje korupcijske mreže i devastaciju priobalja

Radojčić je, uz to, podsjetila da je na posljednjem sučeljavanju na izravno pitanje hoće li i s kime koalirati nakon izbora predsjednik IDS-a izbjegao taj odgovor tako da, kako smatra, "postoji velika vjerojatnost da je IDS spreman na koaliciju s HDZ-om."

"Politike IDS-a su se u posljednjih 30 godina svele na pletenje korupcijske i klijentelističke mreže i na devastaciju priobalja. Možemo! ima sasvim drugačije politike i naravno da se tim politikama suprotstavlja", poručila je Radojčić, a podsjetila je i na posljednju izjavu počasnog predsjednika IDS-a Ivana Jakovčića koji je rekao da je "Hrvatskoj potrebna stabilna Vlada i da ju je može stvoriti samo koalicija te kako nema nikakve razlike između HDZ-a i SDP-a".

"IDS dobro surađuje s HDZ-om, tako da ta suradnja ne bi nikoga iznenadila osim njihove birače koji i dalje vjeruju da takva koalicija nije moguća. No, sama činjenica da IDS izbjegava jasno se odrediti o tome hoće li ili ne podržati eventualnu HDZ-ovu Vladu, uvlači sumnju u svih nas. Oni dobro surađuju, stvorili su se neki bliski odnosi i na osobnoj razini u Istri i najmanje što duguju hrvatskoj javnost je da se otvoreno izjasne po tom pitanju", poručili su iz platforme Možemo!.