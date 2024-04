Grbin (SDP): Rijeke pravde donose boljitak

Lider koalicije Rijeke pravde Peđa Grbin u subotu je pozvao građane da izađu na izbore i odluče u kojem će smjeru Hrvatska ići u sljedeće četiri godine jer, ako to ne učine, korupcija nesposobnost, laži ili lopovluk će se nastaviti, dok Rijeke pravde donose boljitak. „Pozivam sve građane da izađu na izbore u što većem broju jer je to dan u kojem odlučuju u kojem će smjeru Hrvatska krenuti u sljedeće četiri godine jer ako to ne učine korupcija, klijentelizam, nesposobnost, laži ili lopovluk će se nastaviti, dok Rijeke pravde donose boljitak”, poručio je čelnik SDP-a Grbin, koji je u pratnji kandidatkinja i kandidata s liste u prvoj izbornoj jedinici obišao nekoliko zagrebačkih tržnica.

Grbin: U HDZ-u nije problem samo korupcija već i nesposobnost

Kazao je da neće govoriti o HDZ-ovoj korupciji nego o nesposobnosti koja se najbolje vidi u reformi plaća, u kojoj su ljudima obećavali da će im plaće rasti 30 posto, a onda se ispostavi da u državnoj službi ima onih kojima su plaće smanjene. Za razliku od njih, ustvrdio je, mi donosimo borbu za standard naših ljudi, veće plaće svima, ne samo u javnom sektoru nego i u privatnom.

Ponovio je i prioritete njihove vlasti poput besplatnih vrtića za svu djecu, izgradnju stanova državnim novcem s normalnim cijenama najma i skrb za umirovljenike kojima će se mirovine usklađivati ne dva nego četiri puta godišnje i uvesti trajni dodatak od 10 posto.

„Naša prva tri poteza će biti smjena Turudića, promjena lex AP-a i promjena načina usklađenja mirovina, za što nećemo ni čekati formiranje Vlade nego ćemo to provesti odmah kada se konstituira Sabora kako bi Hrvatska već od prvog dana postala bolja”, najavio je.

Grbin nije htio komentirati poslijeizborne koalicije ili moguću manjinsku Vladu koju bi podupirale i stranke desnice, kazavši da će pobijediti na izborima i ti razgovori neće biti potrebni, zbog čega se, napomenuo je, time trenutačno ne zamara niti gubi vrijeme na razmišljanje o tome. "Moći ćemo sastaviti Vladu sa strankama koje su nam svjetonazorski bliske", istaknuo je. Osvrnuo se i na odbijanje predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da se odazove televizijskim predizbornim sučeljavanjima, "a kaže da je spreman za sve izazove". „Spreman je za sve izazove, osim za sučeljavanje. Vuna”, ocijenio je Grbin.

Dalija Orešković (SSIP): Prijelomni je trenutak

Smatra također da je Ustavni sud već trebao reagirati ako je ustvrdio da je bilo što sporno u kampanji, a ne da se eventualno oglasi u još preostala tri dana kampanje jer, istaknuo je, u protivnom će Hrvatsku pretvoriti u nešto što nije bila, i neće biti poput Bjelorusije i sličnih zemalja.

Druga na listi, Dalija Orešković (SSIP) ustvrdila je da je današnji HDZ višestruko nadmašio svu korupciju iz vremena Ive Sanadera te naglasila da su ovi izbori prijelomni trenutak za Hrvatsku jer, kako kaže, 'ili ćemo smijeniti HDZ s vlasti i uspostaviti vladavinu prava ili nas jednostavno više neće biti'. S građanima su se družili i vodeći na listi u prvoj izbornoj jedinici Arsen Bauk (SDP) i ostali kandidati s liste, među kojima i Branko Kolarić (SDP) i Marijana Puljak (Centar).