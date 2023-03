Grbin: Od Bačića očekujem da ispuni obećanje da ljudi i idući Božić neće dočekati u kontejnerima

- Obnova se nikada nije dogodila i treba pričekati političku ocjenu građana na izborima. No sve građane, a ne samo one s potresom pogođenih područja, treba zabrinuti činjenica da mi ništa nismo naučili iz ovoga. Gledajući što se dogodilo u Turskoj, Hrvatska je već trebala poduzeti mjere kreiranja seizmičke odgovornosti i otpornosti na potrese koji u budućnosti mogu uslijediti. Nitko zbog potresa i stradavanja zgrada koje nisu trebale stradati nije kazneno odgovarao, a ministar Branko Bačić je kazao da nisu našli tko bi bio odgovoran. U Hrvatskoj, imate li prikladne političke veze, bez obzira na to što ste ugrozili živote nećete kazneno odgovarati. U Turskoj su odmah hapšeni ljudi koji su odgovorni za nepropisnu gradnju, a u Hrvatskoj do sada nitko. I to je ono što nas treba zabrinuti. Uz činjenicu da i dalje nemamo sustavnu strategiju seizmičke otpornosti za cijelu Hrvatsku i ne radimo aktivno kako bismo spriječili ovakve događaje u budućnosti - ovim je riječima zastupnica iz kluba Mosta Marija Selak Raspudić "obilježila" današnje navršavanje tri godine od razornog potresa u Zagrebu.

- Umjesto da iza potresa Zagreb napravi veliki zamah i transformaciju dogodilo se, nažalost, jedno veliko - ništa. Posao nije određen kako treba. Četiri ministra, a nijedan nije htio slušati da je zakon neprovediv. I sve je sada došlo na naplatu. U 1100 dana od potresa, u Zagrebu država nije napravila niti jednu jedinu zamjensku obiteljsku kuću, nije počela niti obnova zgrade Vlade ni Sabora. Ostala sam zgrožena jer sam jučer tražila podatke koliko se kuća treba srušiti, koliko je srušeno i koliko obiteljskih kuća treba napraviti, ali podataka nema, nema analize. I kako se onda može znati koliko za to treba novaca. Rezultat obnove je poražavajući, a gubitnici su građani koji još uvijek skupljaju dokumentaciju i ne znaju koja će im biti budućnost ako se ne pobrinu sami za sebe - kazala je danas novinarima Saboru i saborska zastupnica iz kluba GLAS-a i Centra Anka Mrak Taritaš na konferenciji za medije pod nazivom "Tri godine od zagrebačkog potresa – gdje je obnova?“

Treće godišnjica od potresa bila je tema i istupa predsjednika SDP-a Peđe Grbina te čelnika zagrebačkog SDP-a Branka Kolarića.

- Nakon tri godine neke su se stvari ipak počele micati s mrtve točke, ali i dalje ostaje problem stanova, zgrada i kuća u kojima žive ljudi. Od Vlade očekujemo da im pomogne i u ishođenju potrebnih dozvola, kao i u pronalaženju i kontroli onih koji će te radove izvoditi. Zakonodavni okvir je stvoren i više nema nijednog razloga, argumenta ni izlike da se stvari ne počnu rješavati, a nakon toga da ozbiljno počnemo rješavati i problem revitalizacije prvenstveno Banije koja je samo 50 kilometara od Zagreba. Od nadležnog ministra Branka Bačića očekujem da ispuni obećanje da ljudi pogođeni potresom neće i idući Božić dočekati u kontejnerima nego u svojim domovima - poručio je Grbin i ministru i građanima, dok je Kolarić ocijenio da se ljudi u zagrebačkim naseljima pogođenima potresom osjećaju napuštenima jer im država nije pružila potrebno za obnovu njihovih kuća.

- Sada se susreću s novim problemom da nema tko odraditi obnovu jer velike građevinske firme nisu zainteresirane za obnovu jedne ili dvije kuće u Markuševcu ili okolici, tako da ljudima sada, osim novaca, treba i velika tehnička i logistička pomoć kako bi mogli obnoviti svoje domove - upozorio je Kolarić na veliki problem.

