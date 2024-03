'Dimna zavjesa spustila se nad Hrvatsku. HDZ pokušava uništiti ostatke ostataka našeg pravosuđa'

- Današnja prisega Ivana Turudića , iako bi na dužnost glavnog državnog odvjetnika trebao stupiti za nešto više od dva mjeseca, pokazuje da se ostvarilo sve ono što je glavna europska javna tužiteljica Laura Kövesi u nedjelju govorila. Dimna zavjesa spustila se nad Hrvatsku. HDZ pokušava uništiti ostatke ostataka hrvatskog pravosuđa i sve staviti pod svoju šapu. A slušati Turudića kako govori o nekoj moralnosti je posebno degutantno. Čovjeka koji je doslovno osam puta zaredom u kameru lagao o nečemu što se dogodilo ni sat vremena prije, slušati da on govori o moralnosti, ispod je svake razine.

Nakon prijašnjeg glasanja u Saboru, a sada i prisege, danas smo dobili HDZ-ova glavnog državnog odvjetnika. Danas smo dobili čovjeka koji tu nije doveden da se bori protiv kriminala i korupcije, već je on tu da bi taj kriminal i korupciju štitio. K tome, jučerašnji dopis koji je Uskok uputio Uredu europskog javnog tužitelja pokazuje da se neke stvari, koje je Laura Kövesi također najavila, ostvaruju puno brže i očito puno efikasnije nego što smo to mogli i zamisliti. Panika je zavladala - kazao je na konferenciji za medije u Saboru čelnik SDP-a Peđa Grbin nakon što je pola sata prije pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem prisegnuo novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Stranačko pravosuđe na čelu s Turudićem

Na njega se nadovezala stranačka kolegica Mirela Ahmetović također komentirajući dopise koji su iz ureda premijera odaslani u DORH i Uskok.

13.03.2024., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o aktualnim temama govorili su Pedja Grbin i Mirela Ahmetovic Photo: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Odmah nakon istupa i poziva Andreja Plenkovića Uskoku i DORH-u da reagiraju, Uskok i DORH su to i učinili obraćajući se Uredu europskog javnog tužitelja i tražeći dokumentaciju koja govori o nadležnosti DORH-a, odnosno europskog javnog tužitelja. Međutim, Laura Kövesi je bila potpuno jasna, ona na te dimne zavjese neće reagirati onako kako Andrej Plenković od nje očekuje. Rekla je da političari, pa i poslovni ljudi, jer valjda ovdje ima i takvog iskustva, neće utjecati, jer to ne mogu i ne trebaju, na odluke i rad europskog javnog tužitelja, kao što se europski javni tužitelje neće niti treba petljati u rad izvršne ili predstavničke vlasti u Hrvatskoj. Ono što slijedi su parlamentarni izbori, gdje građani odlučuju žele li stranačko pravosuđe na čelu s Ivanom Turudićem koji je na daljinskom upravljaču HDZ-a ili žele ljude koji su spremni uništiti ovaj koruptivni "eldorado" kakav nam se u zemlji događa - kazala je Mirela Ahmetović.

Katastrofa će postati kataklizma

Novinari su potom Grbina pitali kako komentira izjavu glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek koja je danas ustvrdila da to što je iz ureda premijera u DORH i Uskok slana dokumentacija koja je onda iz Uskoka slana prema EPPO-u, nije nikakav pritisak na pravosuđe.

GALERIJA: Ivan Turudić prisegnuo za glavnog državnog odvjetnika

- Ako iz ureda premijera šalju upute državnom odvjetništvu kako da postupa, a glavna državna odvjetnica kaže da to za nju nije pritisak, to ukazuje na nešto još gore. Ako to nije pritisak, onda ona smatra da je to normalno i da na taj način DORH treba funkcionirati. Nismo mi bez razloga govorili da je Zlata Hrvoj Šipek loša. Problem je samo to što smo sad dobili nekoga tko je još i gori od nje. Ovo što se sad događa u državnom odvjetništvu potpuna je katastrofa. Ako Turudić nakon prisege doista i preuzme dužnost glavnog državnog odvjetnika, ta kastastrofa postat će kataklizma. Zato to moramo zaustaviti. I zato je potrebno da se izbori održe što prije moguće i da se odmah nakon izbora, nakon formiranja Vlade, Turudić razriješi te se na čelo DORH-a dovede netko tko će zaista biti spreman obračunati se i s korupcijom i s političkim pritiscima. I želim da, ako iz moga ureda ikada u DORH dođe takav dopis, nakon toga javno i otvoreno iz DORH-a kažu gdje si takav dopis mogu staviti.

13.03.2024., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o aktualnim temama govorili su Pedja Grbin i Mirela Ahmetovic Photo: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

E, to je posao DORH-a. Kada im takav dopis dođe u DORH da ga uzmu, potrgaju i bilo kojem političaru - meni, Plenkoviću, Milanoviću, bilo kome - kažu gdje si takav dopis mogu zabiti. To je posao neovisnog i samostalnog pravosuđa koje se želi boriti s korupcijom. Ovo danas je toliko degutantno i grozno da prije nekoliko dana to nisam mogao niti zamisliti. To kod mene izaziva gnušanje i vjerujem da takvo isto gnušanje izaziva i kod drugih ljudi. I zato 23. ožujka idemo ponovno na ulice u velikim gradovima, a onda na birališta, kojeg god dana da to bude, u borbu protiv ovakve Hrvatske. Ovo doista postaje bitka za demokraciju i pravnu državu i bitka protiv korupcije koja želi ovladati Hrvatskom - poručio je Grbin dodajući kako ono što je DORH jučer napravio, nakon dopisa pristiglog iz ureda premijera, pokazuje da je DORH pokleknuo.

- Mi želimo izgraditi DORH koji neće popuštati ni pred čijim pritiscima, počev od mene pa nadalje. U DORH-u rade stotine vrijednih i poštenih ljudi i znam kolikima se od njih ovo gadi. U slučaju da Turudić zaista stupi na dužnost, bojim se da bi se u DORH-u mogao dogoditi egzodus, a tek smo onda u problemima, većima nego što u ovom trenutku itko može i zamisliti. Onda neće biti dovedena u pitanje samo borba protiv korupcije, nego i borba protiv svakog oblika kriminala, čime je u pitanje onda direktno dovedena i sigurnost građana - ustvrdio je čelnik SDP-a.

GALERIJA: Buran dan u Saboru: Turudić izglasan za šefa DORH-a, oporba održala minutu šutnje

Plenkoviću je ispod časti...

A što kaže na "prepucavanje" premijera Plenkovića i predsjednika države Zorana Milanovića oko imenovanja ravnatelja SOA-e Daniela Markića, zanimalo je novinare.

- Ne vidim prepucavanje u tome. Vidim jednu stranu koja želi poštivati zakon i drugu koja to sustavno krši. Plenković se ne želi sastati s predsjednikom Republike Hrvatske. To mu je valjda ispod časti. Plenković se ne želi sastati ni s predsjednikom Vrhovnog suda. Valjda mu je i to ispod časti. Sve ono nad čime nema potpunu, stopostotnu kontrolu za njega ne valja, pokušava to marginalizirati i opstruirati. Zakon o primopredaji vlasti jasan je. Sutra se raspušta Sabor, a nakon toga Vlada koja je u tehničkom mandatu ne smije obavljati imenovanja, osim vršitelja dužnosti. To piše u zakonu koji je na snazi. Moramo li mi u Hrvatskoj poštivati zakone koji su na snazi? Valja - moramo. Zašto ih inače donosimo?! Neka Plenković na to odgovori - poručio je Peđa Grbin.

GALERIJA: FOTOGALERIJA Uspon i pad Josipe Rimac: Kako je 'kninska kraljica' završila kao meta USKOK-a