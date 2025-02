Gradonačelnik Varaždina: 'Nisam ga 'oženio', samo sam ga pogurnuo, motivirao da uloži u stan'

Mediji su 2023. objavili transkripte telefonskih razgovora između Roberta Gotića, Željka Bunića, Stjepana Ptičeka, Brune Istera i ostalih, snimljenih u okviru istrage u slučaju "Pročistač". Prema tim transkriptima, direktor Varkoma Ister upitao je gradonačelnika Nevena Bosilja što mu je rekao poduzetnik Robert Gotić kojeg je susreo na teniskim terenima. – Ništa, ja sam ga oženio da napravi, već je, pazi, ja sam rekel da riješimo onu garažu njemu, a on nek riješi, nek se malo isprsi kao sponzor HNK-u. Raspada se onaj stan od Lipljina, kaj ga je ostavio HNK-u. On to već sad uređuje i sad budu tam imali kad postojeći glumci. Ostalo se bude to riješilo – rekao je Bosilj, govoreći očito o uređenju stana u vlasništvu HNK, a kojim se koristio pokojni glumac Tomislav Lipljin.

Prema priopćenju koje je danas objavio USKOK, osnovano se sumnja da je prvookrivljeni Bosilj kao gradonačelnik Grada Varaždina tijekom svibnja 2022. godine u Varaždinu pristao na traženje drugookrivljenog direktora jednog trgovačkog društva da mu koristeći autoritet gradonačelnika i hijerarhijsku nadređenost službenicima Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina, koji je nadležan za izdavanje, izmjene i dopune građevinskih dozvola, osigura izmjene i dopune građevinske dozvole izdane 12. rujna 2018. za gradnju višestambene zgrade i pomoćne građevine te građevine gospodarske namjene, kako bi na toj lokaciji mogao izgraditi podzemnu garažu i ujedno izbjegao obvezu da sukladno dopuni Mišljenja o posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra Konzervatorskog odjela u Varaždinu od 5. rujna 2017. ponovno izgradi građevinu koja se tamo nalazila u ruševnom obliku. Zauzvrat bi Gotić besplatno izvršio potrebne građevinske radove adaptacije stana u vlasništvu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, ustanove koju je osnovao Grad Varaždin, na što je Gotić i pristao.

Pod istragom su zbog sumnji u počinjenje kaznenog djela trgovanja utjecajem i davanja mita za trgovanje utjecajem. Kad su 2023. transkripti objavljeni, Bosilj je na konferenciji za novinare rekao da transkripte imaju "oni koji su radili najveće svinjarije u gradu", "ljudi sa Čehokove i HDZ-ove liste", koji u tim razgovorima traže dlaku u jajetu i bilo što, što bi njemu, Bosilju, moglo naštetiti. – Nisu mogli naći ništa. Nema privatnih interesa i dogovora – rekao je tada Bosilj koji tvrdi da nije Gotiću nudio građevinsku dozvolu. Kad je rekao riječ "oženio" nije mislio, branio se, na prijevaru. – Isključivo tražim od poduzetnika da pokažu određenu razinu društvene osjetljivosti ili filantropiju za grad. Nisam ništa tražio, nego je bila varijanta da Gotićeva tvrtka pomogne HNK koji je dobio novu intendanticu. Organizirao sam sastanke s najvećim privrednicima i dobili smo više od 850.000 kuna sponzorstva i donacija za HNK. Sve se radi isključivo za društvenu korist. Nikakvu građevinsku dozvolu mu nisam nudio, čak je nije ni tražio, a nije je ni dobio. Nisam ga "oženio" nego sam ga pogurnuo da pokaže društvenu osjetljivost. Za razliku od puno gradskih tvrtki koje su izdvojile za kulturu određene novce, od njegove tvrtke nije bilo nekakve filantropije prema gradu Varaždinu.

Kroz određene razgovore Gotić je pokazao interes za obnovu stana za HNK koji je koristio pokojni Tomislav Lipljin, i u kojem su boravili i redateljica iz Beograda, gostujući glumci i drugi. Ja sam ga motivirao da tu stvar odradi. Nisam napravio ništa za sebe – rekao je Bosilj i dodao da kao gradonačelnik potpisuje sve akte Grada, osim lokacijskih i građevinskih dozvola. – Nisam nikad utjecao na bilo koju dozvolu, čak i ne mogu trgovati utjecajem jer nemam utjecaja na to. Moje je jedino da probam izaći investitoru u susret, ali ako stručne službe vele da ne može ići, ne može ići – tvrdio je. Napomenuo je da je upao u nekakvu suludu mrežu razgovora, pukim slučajem.

– Otprilike sam rekao da sam uspio uvjeriti Gotića da je jako dobro da uloži u HNK. Sigurno mu nisam ništa obećao – istaknuo je Bosilj i dodao kako su društvena odgovornost i filantropija važne stvari. – Ta ekipa vezana uz Čehoka i HDZ sad pokušava izbaciti van nešto da se mene ocrni – rekao je 2023. o objavljenim transkriptima.

