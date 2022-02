Zurovec: Rekli su nam da će svima voda poskupjeti 40 posto!

Večerašnja tema HRT-ove emisije Otvoreno je kako zaštititi građane od lančanog poskupljenja energenata o kojoj je Večernji list prvi pisao prije nekoliko dana.

Podsjetimo, gradonačelnici u okolici Zagreba tvrde kako velike tvrtke vlastite gubitke pokrivaju skupljom vodom, iako su ciljevi Vladine uredbe o uslužnim područjima trebali biti pouzdanija i niža cijena.

Gosti emisije su Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja; Milorad Batinić, gradonačelnik Ivanca; Antonio Vučetić, predsjednik Općinskog vijeća Vira, Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje te Zvonimir Novosel, gradonačelnik Jastrebarskog.

Na početku emisije upitan je Batinić oko referenduma koji se sprema u Ivancu.

- Radi se o lokalnom referendumu, pitat ćemo građane želi li da se Ivcom pridruži Varcomu. Loše je pripajanje, Ivcom funkcionira zadnjih 60 godina i imamo daleko kvalitetniju vodu. Praktički ulazimo u zakonsku kvotu i može samostalno funkcionirati. Ima malih tvrtki koje su sposobne samostalno raditi. Moj prijedlog je ranije bio granica od 800 kubika, a partneri su kazali kako treba biti od 1.000 kubika. Nije bilo vidljivo samo preuzimanje - način na koji je propisano preuzimanje liči na nekakvu vrstu nacionalizacije. Imperativno, ukoliko se ne dogodi pripajanje, pripajanje će se dogoditi prisilno - kazao je Batinić.

- Mora doći do okrupljavanja vodokomunalnog sektora, izrazito je fragmentiran. 13 posto isporučuje 130 isporučitelja. Što se tiče zdravlja, svi isporučitelji isporučuju zdravstveno ispravnu vodu. Da bismo osigurali isporučivanje vode, moramo imati kadrovska ekipirana područja koja će to moći provesti. NPOO je prepoznao potrebu za okrupljavanjem i to nam je jedan od uvjeta za povlaćenjem novaca - odgovorio je Šiljeg.

Cijelu situaciju komentirao je i Zurovec.

- Ovo idejno nije loše, no kao Grad mi pripadamo pod Grad Zagreb i to je živi užas. Već dvije godine se ne mogu završiti 150 metara kanalizacije. Rečeno nam je da će voda poskupjeti za 40 posto i mogu reći da mi je to dignulo tlak na 300. Nije ista mreža u Svetoj Nedjelji i Grad Zagreb gdje su cijevi iz Austro-Ugarske - kazao je pa pokazao račun za plin jednog poduzetnika od 47.000 kuna.

- Pa vi meni recite je li to normalno. Ovo je opasnost za nas, a nismo ni uvršeni za projektiranje da bi se mogla voda kanalizirati - dodao je.