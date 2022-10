Građani diljem Rusije uočili neobičnu svjetlost: Je li Putin aktivirao snažno oružje koje uništava satelite Zapada?

Korisnici društvenih mreža zabrinula je svjetlost koja je prošle noći bila vidljiva na nebu u više ruskih gradova.

Naime, svjetlost se mogla vidjeti u Belgorodu, Moskvi, Omsku te Murmansku, a zasad još nije poznato o čemu se radi.

Iako nema potvrda, brojni korisnici Twittera koji su objavili fotografije sumnjaju da se radi o tzv. Peresvetu, najmodernijem ruskom laserskom sustavu koje može uništiti sve satelitske sustave neprijatelja oko Zemljine orbite do 1.500 kilometara.

Belogrod, Russia tonight. What are these columns of light? Peresvet used in a CUAV role? pic.twitter.com/A7HQueEfw9

Neki su se zabrinuli da je Putin po prvi puta i iskoristio ove lasere, dok drugi pak tvrde kako strenutne pozicije Peresveta po Rusiji ne odgovaraju lokacijama na kojima je svjetlost snimljena.

🛰️According to the publication The Space Review, as of 2020, "Peresvet" are available at the bases of the following military formations:



They don't correlate with the lights positions...



14th Missile Division (Yoshkar-Ola)

35th Missile Division (BUT Siberian of Altai Krai) pic.twitter.com/zdRCmo1yhQ