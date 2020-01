Građani će se sami popisivati, opet će biti fiktivnih stanovnika?

Vlada je jučer u hitnu saborsku proceduru uputila Nacrt prijedloga zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Hrvatskoj 2021., s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU), koji će biti prvi popis u kojem će se građani moći sami popisati putem sustava e-Građani, a potom će popisivači na terenu popisati građane koji se nisu sami popisali, obaviti kontrolu i ispraviti pogreške nastale samopopisivanjem. Iako je cilj popisa stanovništva utvrditi točne podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim obilježjima stanovništva, hoćemo li opet dobiti znatan broj fiktivnih stanovnika?

Moguće manipulacije

Nacrt prijedloga zakona o popisu stanovništva za građane koji daju netočne podatke propisuje tek novčanu kaznu od 2000 do 5000 kuna. Kao i dosad, podatke o odsutnim članovima kućanstva daje prisutni punoljetni član kućanstva pa, ako se jedan član obitelji (ili više njih) odselio iz zemlje, može izjaviti da ga privremeno nema pa time i odseljeni i oni koji ne žive u zemlji mogu ostati na popisu stanovnika Hrvatske. Kako se velik broj iseljenih ne odjavljuje, popisivači DZS-a kontrolom u sustavu neće ih moći izbaciti s popisa stanovnika. A cilj popisa je da dobijemo točne podatke, a ne da imamo 4 milijuna stanovnika, a 3,73 milijuna birača iako je udio maloljetnika u stanovništvu oko 18% te 4,157 milijuna zdravstvenih osiguranika!

Popis se provodi prema stanju na dan 31. ožujka 2021. u 24 sata. Prva faza popisa trajat će od 1. do 10. travnja 2021. kad će se građani moći popisati putem sustava e-Građani, u kojem ih je registrirano oko 750 tisuća, što ne znači da ga svi i koriste. U drugoj fazi popisa od 16. travnja do 7. svibnja 2021. popisivači će one koji se nisu sami popisali popisati na terenu i obaviti kontrolu i ispraviti pogreške nastale samostalnim popisivanjem građana.

Demografi su prije napominjali da je problem što se ljudi putem sustava e-Građani mogu prijaviti i ako su u Irskoj ili Njemačkoj ili susjednim zemljama pa, ako ih se ne poništi u sustavu, opet ćemo imati fiktivan broj stanovnika. Kako se popis provodi prema uobičajenom mjestu stanovanja po kojem je osoba uoči referentnog trenutka popisa, 31. ožujka 2021., živjela u mjestu stanovanja barem godinu dana, ljudi mogu reći da su otišli privremeno i da će se vratiti i slično.

Važan zakon

– U Saboru se treba razbistriti Nacrt prijedloga zakona o popisu stanovništva i naći rješenje koje maksimalno sužava mogućnost manipulacije, uvažavajući argumente struke. Ovaj jako važan zakon po sadržaju i učincima ima posljedice na cjelokupno stanovništvo, bitan je za niz ključnih politika i za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina poziva se na popis stanovništva. Primjerice, Hrvatska se dijeli na NUTS regije gdje je kriterij broj stanovnika, a što je vezano i za financiranje koje dolazi od EU. Zato je važno dobiti točan popis stanovnika – kaže ustavnopravni stručnjak Mato Palić.

