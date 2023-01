Grabar-Kitarović na današnji dan 2015. postala prva hrvatska predsjednica: Pogledajte što je obećala

Na današnji dan, 11. siječnja 2015. godine, u drugom krugu predsjedničkih izbora Kolinda Grabar-Kitarović izabrana je za predsjednicu Republike Hrvatske. Nakon rekordne izlaznosti glasača, pobijedila je protukandidata Ivu Josipovića koji je u prvom krugu dobio 38,46, a Grabar-Kitarović 37,22 posto glasova.

Tadašnji predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko u noći pobjede čestitao je Grabar-Kitarović na izbornoj pobjedi uskliknuvši "Imamo Predsjednicu!".

- Najveća hrvatska stranka, koja je pod vodstvom Franje Tuđmana, najvećeg Hrvata 20. stoljeća, stvorila hrvatsku državu, iznjedrila je najboljeg kandidata i danas imamo predsjednicu Republike - rekao je Karamarko na bini na koju je došao zajedno s novom hrvatskom predsjednicom Kolindom Grbar Kitarović i njezinim suprugom Jakovom.

Grabar Kitarović zahvalila je na potpori HDZ-u i koalicijskim partnerima, svim svojim biračima, ali i protukandidatima, poručivši da je "dosta bilo podjela" te obećala da će Hrvatska biti među najrazvijenijim zemljama EU i svijeta.

- Kad sam preuzela tu čast od HDZ-a i predsjednika Tomislava Karamarka, mnogi su mi govorili, što ti to treba, izgubit ćeš, mnogi su sumnjali ali ja se ne predajem, ne dam se i tako ćemo raditi za Hrvatsku. Ne dam da mi itko kaže da Hrvatska neće biti prosperitetna i bogata, jer bit će Hrvatska među najrazvijenijim zemljama EU i svijeta, to vam obećajem ovdje večeras - kazala je Grabar Kitarović okupljenima u svom izbornom stožeru.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL 11.01.2015., Zagreb - Izborni stozer u Hypo centru HDZ-ove predsjednicke kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarovic gdje se ocekuju rezultati drugog kruga predsjednickih izbora 2014./2015. Photo: Grgur Zucko/PIXSELL

Zahvaljujući svojim protukandidatima, poručila je kako je uvjerena da svi žele bolju Hrvatsku.

- Svi mi želimo bolju Hrvatsku i ova naša utrka, ovaj naš program, ovo što smo radili do sada sve je to dovelo do toga da se konačno usredotočimo na ono što je bitno – život hrvatskih ljudi u Hrvatskoj i iseljeništvu - kazala je Grabar Kitarović.

Sve je pozvala na ujedinjenje.

- Pozivam one koji su dali glas Ivi Josipoviću da budu dio našeg tima, dio pokreta za bolju Hrvatsku, jer dosta je bilo podjela - poručila je.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 11.01.2015., Zagreb - Izborni stozer u Hypo centru HDZ-ove predsjednicke kandidatkinje Kolinde Grabar Kitarovic gdje se ocekuju rezultati drugog kruga predsjednickih izbora 2014./2015. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Kolinda Grabar-Kitarović službeno je 12. lipnja 2014. postala kandidatkinja HDZ-a za predsjednicu Hrvatske na predsjedničkim izborima. Odluka je donijeta u Vukovaru nakon održane sjednice Predsjedništva HDZ-a i na njihov prijedlog što je Nacionalno vijeće jednoglasno usvojilo. Svoj izborni program naziva "Za bolju Hrvatsku" Grabar-Kitarović je predstavila u studenom 2014. godine.

Ceremonija svečanog polaganja prisege i inauguracija prve predsjednice u povijesti hrvatske države održala se u nedjelju, 15. veljače 2015. Iako joj je predsjednički mandat započeo 19. veljače, do pomicanja vremena održavanja ceremonije došlo je, između ostalog, jer je američki predsjednik Barack Obama najavio za 18. veljače održavanje globalnog summita o borbi protiv nasilnog ekstremizma u Washingtonu, na kojem se očekuje velik broj stranih šefova država i vlada.