Gotovac o pomilovanju Mustača: Odluka je na Milanoviću, ali kao član obitelji želio bih da je na slobodi

Predsjednik Zoran Milanović prije više od četiri mjeseca najavio je kako razmotriti pomilovanja Josipa Perkovića i Zdravka Mustača koji služe dugogodišnje kazne za ubojstvo političkog emigranta Stjepana Đurekovića.

Iako bi to bilo protiv njegove prijašnje prakse, Milanović je kazao kako se radi o ''širokoj priči o kojoj treba razgovarati'', no otada nije ništa najavljivao. Bivši čelnik zagrebačkog SDP-a i jučer izbačeni član Viktor Gotovac progovorio je za Večernji TV kao nećak Zdravka Mustača o tome hoće li doći do ikakvih preokreta.

- Moj stav kao pravnika je da je to jedna od ovlasti Predsjednika, a hoće li je koristiti, to je savršeno njegova stvar. On će o tome odlučiti, no kao član obitelji želim svom ujaku u 80. godini da je na slobodi - komentirao je u emisiji Politički intervju tjedna.

- Mjesecima ta pomilovanja stoje u ladici - dodao je.

Ta tema je izazvala velik broj reakcija pogotovo jer je zahtjev za njihovim pomilovanjima potpisalo šest generala, među kojima je i Ante Gotovina.

- Kada čitam i o sebi, primjerice da bi me kao 'udbaškog okota' trebalo riješiti na Golom otoku, onda moram reći da i mislim da takva mišljenja ne reprezentiraju opće mišljenje javnosti. Mislim da je mišljenje Hrvata o tom pitanju dosta ambivalentno, to je nešto što se dogodilo, a hoće li netko iskoristiti akt da pomiluje dva 'starca', to je njegova stvar - kazao je.

- Ja kao član njegove obitelji želim da on bude sa svojom suprugom, sinovima i snahom i da oni budu s njim - zaključio je Gotovac.

