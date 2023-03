Godišnjica pada drona u Zagrebu; Banožić: Svi detalji morat će pričekati kraj rata

Ministar obrane Mario Banožić prokomentirao je danas saznanje da je vojnik koji je oštetio vojno vozilo u Petrinji bio pod utjecajem alkohola. - Povjerenstvo koje je ustrojeno tim povodom utvrđuje sve detalje događaja. Utvrđeno je kako je konzumiranje alkohola izvan službe ostavilo traga u krvi. Kako god i za alkohol i za drogu i druge opijate imamo nultu stopu tolerancije. Taj vojnik je udaljen iz službe a i drugi u lancu zapovijedanja snositi će posljedice. Sve dalje utvrđuje povjerenstvo i vojna policija. To je poruka i svima drugima koji se odluče za tako nešto – rekao je Banožić.

Video: Dijelovi letjelice koja je pala u Zagrebu

Prokomentirao je i druge slučajeve alkohola i droge kod pripadnika Hrvatske vojske rekavši kako to nije pojavnost nego da to traje niz godina. Prema njegovim riječima stvar je u tome rješava li se to ili ne te napomenuo kako rezultati rada pokazuju da je tih slučajeva sve manje i da se radi o izoliranim slučajevima.

U izjavi novinarima bilo je riječi i o dronu koji je kod Zagreba pao točno prije godinu dana.

- Kao ministar razgovarao sam sa svim članicama NATO-a preko čijeg područja je prešao dron. Još se neke stvari utvrđuju jer je u Ukrajini i dalje rat. S ciljem da se tako nešto ne dogodi više riješili smo protuzračnu obranu kratkog dometa, a donio sam i odluku o moderniziranju radarskih sustava. Do kraja godine izvršit ćemo i ugovaranje protuzračnog sustava srednjeg dometa i tako zatvoriti priču – rekao je Banožić.

Govoreći dalje kazao je i kako je 20 godina neulaganja u Hrvatsku vojsku ostavilo traga. Odgovarajući na upit novinara o pismu predsjednika Zorana Milanovića koje je uputio u prosincu premijeru Andreju Plenkoviću kazao je kako se neke stvari moraju razjasniti, ne raditi destrukciju, a onda napisati da želi biti konstruktivan. Rekao je i kako je pismo netočno te da se od kada je pisano pismo do danas mnogo toga dogodilo. Ukazao je na prijedlog imenovanja ravnatelja Vojno sigurnosne agencije rekavši kako je predložena osoba ali da se imenovanje od strane predsjednika uvjetuje nekim paketima što ne poznaje zakon.

- Predsjednik se bavi poluistinama ili lažima kako bi zaokupirao javnost. Premijer je bio jasan i sve je po zakonu. Međutim, imamo problem s onim što predsjednik govori i kakvu nam štetu pravi na međunarodnom planu. Šalje poruku javnosti da se svatko može ponašati kako želi – rekao je Banožić.