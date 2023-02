Godinama niže uspjehe: IT vizionar krenuo je iz svog čakovečkog podruma

Premda ga mnogi nazivaju čovjekom ispred svog vremena, a ponekad to i on sam za sebe kaže, ipak je uspio u svojim poslovnim pothvatima. I možda je poslove pokrenuo s vizijom budućeg i možda je u nekim razdobljima djelovalo kako neće uspjeti. No, upravo je ustrajnost i fokusiranost na vlastiti proizvod bila ta koja ga je dovela do onog “pravog tajminga”, odnosno vremena za pravodobni exit ili izlazak iz investicije.