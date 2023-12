Glavaš tvrdi da je svjedočio Šeksovim prijetnjama: 'Upišao mi je suvozačko sjedalo'

Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš na svojem Facebook profilu komentirao je tvrdnje zastupnice Karoline Vidović Krišto da joj je Vladimir Šeks, kojega Glavaš zove Sova, prijetio u jednom zagrebačkom restoranu.

"Ne znam je li ovakve prijetnje smrću Sova slao i Marku Bezeru, koji je 1993. godine završio na smetlištu propucane glave u Zagrebu? Osobno sam bio svjedok, uz još dva, 26. listopada 2021. godine, kada je Sova prijetio Krunislavu Oluiću riječima: 'Krvi ću ti se napiti, ubit ću te!' Te večeri pri povratku kući upišao mi je suvozačko sjedalo u mom automobilu", napisao je Glavaš na Facebooku podijelivši vijest o navodnim Šeksovim prijetnjama Karolini Vidović Krišto.

Podsjetimo, nakon što je saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto odlučila podnijeti kaznenu prijavu DORH-u protiv bivšeg predsjednika Sabora, danas pročelnika Savjetodavnog vijeća HDZ-a Vladimira Šeksa zbog, kako tvrdi, osobnih uvreda i prijetnje da je "on mnoge osobno ušutkao i ubio", oglasio se i prozvani Vladimir Šeks.

Za Večernji list kaže da Vidović Krišto laže, i to zato što je opsjednuta njime, što dokazuje u brojnim prilikama u kojima ga nastoji "politički udariti". Dodaje da je točno da je sreo Vidović Krišto u restoranu Purger, da ga je zastupnica bezobrazno gledala i strijeljala pogledom i da joj je prišao i pitao je zašto podnosi lažne kaznene prijave protiv njega.

VEZANI ČLANCI:

Naime, Vidović Krišto prije desetak dana u Saboru je održala konferenciju za medije na kojoj je kazala da podnosi prijavu protiv Šeksa i bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, i to zbog izjava Ivana Jarnjaka, ovjerene kod javnog bilježnika, da mu je u svibnju ili lipnju 2005. Šeks rekao da piše podlogu za kaznenu prijavu protiv Branimira Glavaša, po nalogu Ive Sanadera.

– To je isto laž i kada sam je vidio u restoranu, pitao sam je zašto podnosi lažne kaznene prijave i zašto je to poslala okolo na oko 200-tinjak različitih adresa, od fakulteta, Vrhovnog suda, DORH-a... I rekao sam joj da sam se ja s takvima kao što je ona već obračunavao i da ću se obračunavati i dalje. Naravno, misleći na kazneno djelo lažnog prijavljivanja – objašnjava Šeks.

Na pitanje misli li on nju kazneno prijaviti zbog, kako kaže, lažne prijave, Šeks kaže da nema on nju što prijavljivati s obzirom na to da je ona njega već prijavila DORH-u, koji je, odbaci li njenu prijavu kao neutemeljenu, dužan protiv nje pokrenuti postupak radi lažnog prijavljivanja.

Šeks je kazao i da je zastupnik HDZ-a Josip Šarić, za kojeg Vidović Krišto kaže da je izveo Šeksa iz restorana dok joj je prijetio iz Purgera, izašao ranije čekati taksi i da su tada otišli zajedno k njemu doma. Zastupnik HDZ-a Josip Šarić o situaciji se oglasio na Facebooku, gdje je kazao da nije svjedočio razgovoru Vidović Krišto i Šeksa.

"Čitam, pratim, slušam današnje izjave i komentare zastupnice Karoline Vidović Krišto i ne vjerujem! Dakle, istina je da sam jučer bio u zagrebačkom restoranu koji zastupnica navodi. Istina je da sam tamo susreo spomenutu zastupnicu. Istina je, također, da sam je uljudno pozdravio, rukovao se s njom te izašao iz restorana. Nije istina da sam bio prisutan kada su ona i Vladimir Šeks razgovarali te nije istina da sam ja odveo gospodina Šeksa iz restorana. S obzirom na to da je ni s čim izazvana zastupnica Karolina Vidović Krišto iznijela dvije laži o meni, s pravom si postavljam pitanje koliko su uopće kredibilne i ostale njezine tvrdnje", napisao je zastupnik.

VIDEO Glavaš vikao na izlazu iz sudnice: 'Sram vas bilo, nabijem vas...'