Gladni su, računi za struju su im 1500 kuna, a griju se na drva; HEP ne vidi problem

Obitelj Sruk iz Kutine živi u neimaštini, a razlog su računi za struju koji stižu od HEP-a. Cifra od 1500 kuna mjesečne potrošnje ne bi bila čudna kada bi Srukovi živjeli u vili, ali oni žive u 70-ak kvadrata, a griju se na drva.

Već četiri godine pokušavaju dokazati da su računi pretjerani i da brojilo ne radi dobro, ali iz HEP-a ustraju da brojilo ne pokazuje krivu brojku. U te četiri godine HEP-u su platili 45 tisuća kuna, otkrili su novinarima u emisiji Provjerenog i Nove TV.

Srukovi su prodali sve što su imali vrijednog, ne samo da bi platili račune, već da bi imali što jesti. Sin, koji je srčani bolesnik, čeka operaciju. A zbog svega, pao je u depresiju pa se sad liječi i od psihičkih bolesti. Sanja Sruk je nezaposlena, a njezin suprug je u mirovini. Žive od 2400 kuna.

''Kupujemo svijeće. Ovo sve što vidite od namještaja to smo dobili. Nemamo ni za svijeće. Sve nam je doniramo nakon što smo sve to svoje prodali i poplaćali njima takve račune'', rekla je Sanja u emisiji.

Sudski vještak za elektrotehniku Janko Artuković objasnio je kako su viši računi za struju mogući kada se kućanstvo grije na struju. Sanja se kune da se nikada nisu grijali na struju, već samo na drva. No, njihovi računi nisu veliki samo zimi, već i u mjesecima kada se inače ne grije. Od 600 pa do čak 900 kuna.

Obitelj nema ni električne grijalice niti klimu, nemaju nikakav dodatni izvor potrošnje. Srukovima je struja isključena.

HEP: Srukovi su neplatiše

Iz HEP-a su za Provjereno rekli kako su Srukovi od 2011. godine neuredni platiše, da su se žalili i HERA-i i tržišnoj inspekciji i brojnim drugim insitucijama.

Tvrde i da su lažirali stanje brojila prije nego su dobili novo brojilo i onemogućavali pristup radnicima HEP-a te da je iz tog razloga ugrađeno,novo pametno brojilo. Naveli su i da su se korisnici žalili na uznemiravanje od strane HEP-a, a da je HEP u više navrata nudio ispitivanje mjernog uređaja, koje su tek sada nakon četiri godine uspjeli dogovoriti.

Ne zna se je li problem u novom brojilu, no HEP tvrdi da nije, iako ga nikada nikada nisu pristali zamijeniti. Ova priča nastavak će imati na sudu gdje su Srukovi već izgubili dva spora, sporove oko visine računa. HEP je to sve dobio jer je brojilo pokazalo da su to potrošili. Vodi se još jedan spor, za Srukove mnogo važniji, oko ispravnosti samog brojila.

