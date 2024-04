Profesor Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta u Zagrebu smatra kako je Ustavni sud prešao granice ovlasti. Naime, Ustavni sud odlučio je da se predsjednik RH Zoran Milanović svojim izjavama i ponašanjem, odnosno sudjelovanjem u kampanji bez podnošenja ostavke na predsjedničku dužnost doveo u poziciju da ne može biti mandatar za sastav buduće vlade kao ni premijer.

- Odluku da Zoran Milanović ni u slučaju podnošenja ostavke na mjesto predsjednika, ne može biti mandatar, Ustavni sud donio je po osnovi kao i prijašnje upozorenje. No neke stvari koje su izrečene od strane Ustavnog suda su u najmanju ruku protuustavne. Kako Ustavni sud može zabraniti Milanoviću da bude mandatar ako podnese ostavku, pa on je u tom trenu slobodan čovjek kao bilo tko drugi. Gdje to piše da kao slobodan čovjek ne može biti mandatar, iz kojeg je to dijela Ustava? Na temelju čega se može ograničiti sudjelovanje u političkom procesu? Pa to su ljudska prava - kaže profesor Đulabić za 24 sata.

VEZANI ČLANCI:

- Ne znam na temelju čega Ustavni sud bilo kome može zabraniti da bude mandatar, pa tako i samom predsjedniku nakon što podnese odluku. Iz čega to proizlazi, iz kojeg dijela Ustava? To su stvari koje ne stoje. To da Milanović pleše po rubu ustava i zakona to stoji, no on nije formalno sudjelovao u kampanji da bi bio na skupovima SDP-a - kaže Đulabić.

- Nema toga gdje je propisano na temelju čega Ustavni sud može donijeti ovakvu odluku kao danas, osim u slučaju da je Zoran Milanović sam sebi dao mandat. Bit će o tome još rasprave. Malo su otišli predaleko - zaključio je.

VIDEO Šeparović o poništavanju izbora: 'Ustavni sud će po potrebi donjeti posebnu odluku o tome'