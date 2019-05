Gdje je danas Njemačka? Ekonomski su na vrhu, ali ugrožava ih nedostatak radnika

Otac Savezne Republike Njemačke je K. Adenauer

Prvi kancelar Zapadne Njemačke Konrad Adenauer svakako je i najzaslužniji za njezin poslijeratni uspon. No, zanimljivo, politička karijera osnivača CDU-a nije tako i počela. Ubrzo je od Britanaca smijenjen s mjesta gradonačelnika Kolna, navodno zbog stajališta koje se saveznicima nije osobito dopalo - Nijemci su jednaki savezničkim nacijama. No, tada se on posvećuje osnivanju Kršćansko-demokratske unije s idejom da to bude stranka koja će ujediniti protestante i katolike. U tome je i uspio.