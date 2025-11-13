Naši Portali
NEPOPULARNA REFORMA

Macron na tankom ledu: Francuska odgodila mirovinsku reformu da spasi vladu

Questions to Government at The National Assembly - Paris
Stevens Tomas/ABACA/ABACA
VL
Autor
Hina
13.11.2025.
u 01:00

Ulagači i francuski partneri u Europi pomno prate krizu dok Francuska, koja je u dvije godine imala pet premijera, nailazi na poteškoće pokušavajući obuzdati proračunski deficit koji je postao najveći u eurozoni.

Francuski zakonodavci su u srijedu izglasali odgodu sporne reforme mirovinskog sustava dok se proračun za iduću godinu sporo približava usvajanju u parlamentu usred neprestanih prijetnji opstanku vlade. Većina od 255 zastupnika je glasala za suspenziju kojoj se protivilo 146 zastupnika. Rasprave o proračunu su dobile dodatnu važnost otkako je prošle godine predsjednik Emmanuel Macron raspisao prijevremene izbore koji su doveli do parlamenta u kojemu nijedna stranka nema jasnu većinu i koji je srušio vladu bivšeg premijera Michela Barniera zbog prijedloga proračuna.

Ulagači i francuski partneri u Europi pomno prate krizu dok Francuska, koja je u dvije godine imala pet premijera, nailazi na poteškoće pokušavajući obuzdati proračunski deficit koji je postao najveći u eurozoni. Čak i nakon što su parlamentarci odobrili suspenziju reforme mirovinskog sustava, da bi do nje došlo trebat će kasnije podržati i cijeli zakon o socijalnom osiguranju. Nakon teškog početka, drugi pokušaj premijera Sebastiena Lecornua da upravlja zemljom je doveo do napretka pošto su dijelovi proračuna usvojeni u parlamentu zahvaljujući velikim ustupcima.

Jedna od najvećih koncesija je bila da se socijalistima, koji čine značajan glasački blok u parlamentu, ponudi suspenzija Macronovog plana da dob umirovljenja podigne na 64 godine. Zamrzavanje reforme će zapravo zadržati minimalnu dob za odlazak u mirovinu na 62 godine, i to devet mjeseci do predsjedničkih izbora 2027., što je Macronovim lojalistima bilo teško progutati, no Lecornuu je osiguralo slamku spasa. "Tri i po milijuna Francuza će moći ranije otići u mirovinu. Pokazujemo da se isplati kladiti na konsenzus", rekla je socijalistička zastupnica Melanie Thomin.

Ustupci vezani za mirovine i proračunske rezove vjerojatno će znalajno potkopati vladin cilj da smanji deficit za 30 milijardi eura. Zasad nisu objavljeni revidirani ciljevi i konačni prijedlog proračuna je i dalje nepoznat. Ipak, uz sve manji strah od još jednog pada vlade, smanjili su se i troškovi zaduživanja za Francusku. Međutim, pretvaranje suspenzije reforme mirovinskog sustava u zakon nije zajamčeno, jer ljevičarski saveznici, uključujući zelene i komuniste, podijeljeni u vezi podrške Lecornu, a tvrdolinijaši i na krajnjoj ljevici i krajnjoj desnici zagovaraju nove izbore.

Bivši premijer Gabriel Attal je rekao da će Macronova centristička stranka, kako bi vlada opsata, biti suzdržana umjesto da glasa protiv suspenzije reforme mirovinskog sustava. "Jasno nam je da suspenzija nije dobra vijesti za gospodarstvo Francuske", rekao je u parlamentu.

Ključne riječi
Emmanuel Macron Vlada Francuska

Kupnja