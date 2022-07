Kako su ulovili pljačkaše: Pokrali Tamaru Ecclestone pa 'pali' zbog fotografije spolovila

Kradljivci dijamanata vrijednih 25 milijuna funti iz kuće Tamare Ecclestone, kćeri bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea i Hrvatice Slavice Ecclestone, uhvaćeni su zbog fotografije spolovila. Otkriveno je to u filmu "Tko je ukrao dijamante Tamare Ecclestone?" koji se emitira na britanskoj televizijskoj postaji BBC Three. Krađa se dogodila krajem 2019. godine, a pljačkaši su provalili u Tamarin dom u Londonu vrijedan 70 milijuna funti.

Uhićeni su Jugoslav Jovanović, Alessandro Maltese and Alessandro Donati koji su se namjerili i na dom bivšeg nogometaša i trenera engleskog nogometnog kluba Everton Franka Lamparda te pokojnog tajlandskog poslovnjaka Vichaija Srivaddhanaprabhe, piše The Sun.

Ecclestone je u dokumentarnom filmu rekla da se neće osjećati sigurno sve dok svi lopovi koji su joj upali u kuću ne budu u pritvoru.

Kradljivci su u kuću provalili nakon što je Tamara objavila na društvenim mrežama da je s kćeri i suprugom u Laponiji u Finskoj. Istog dana lopovi su upali u njezin dom. Jedan od zaštitara u tom je trenutku otišao u trgovinu, a to su kradljivci iskoristili. U kuću su ušli kroz prozor te su u potrazi za dijamantima i nakitom razvalili sva vrata na 57 soba. Zaštitar ih je pronašao dok su pretraživali po odjeći, no uspjeli su pobjeći.

Detektivi su otkrili da su lopovi u pljačku stigli taksijem. Policija je pronašla taksista koji ih je dovezao do Ecclestoneine kuće, a on im je rekao da ih je nakon pljačke odvezao do hotela Hilton u ulici Park Lane u londonskoj gradskoj četvrti West End. Sigurnosne su ih kamere snimile kako s Ecclestoneinim torbama u rukama ulaze u drugi taksi kojim su se odvezli u jugoistočni dio Londona.

Jedan od detektiva koji je radio na slučaju javio se lancu hotela i apartmana TLK Apartments. Oni su mu rekli da svojim gostima daju telefonski broj na koji se mogu javiti u slučaju nevolje. Jedan od lopova koji je opljačkao Tamaru Ecclestone na taj je telefonski broj poslao fotografiju svog spolovila. Djelatnik recepcije hotela u kojem su odsjeli blokirao je broj s kojeg mu je stigla ta fotografija te ga sačuvao pod nadimkom "Čudak".

- Čim sam to doznao, osjetio sam da smo pronašli pravu grupu ljudi - rekao je detektiv Thomas Grimshaw.

Kada su doznali broj s kojeg je poslana fotografija spolovila ušli su u trag Jugoslavu Jovanoviću koji je hotelsku sobu iznajmio pomoću svoje osobe iskaznice. Doznalo se kako je Jovanović u Veliku Britaniju stigao 30. studenog te je zemlju napustio 18. prosinca, pet dana nakon pljačke Tamare Ecclestone. Policija je brzo identificirala i drugu dvojicu lopova, a oni su na kraju pronađeni u Italiji odakle su izručeni Velikoj Britaniji. Sva trojica priznala su krivnju. Jovanović je osuđen na 11 godina zatvora, a druga dvojica su dobila po osam godina i devet mjeseci. Četvrti član bande, Daniel Vuković, još nije uhvaćen te se sumnja da se skriva u Srbiji.