Fotografija časne kako kleči pred vojnicima obišla svijet: 'Nemojte ubiti djecu. Ubijte mene'

Fotografija katoličke časne sestre Ann Rose Nu Tawang kako kleči ispred naoružanih policajaca u Mjanmaru, u kojem su već tjednima prosvjedi nakon vojnog puča, počela se širiti društvenim mrežama. Odjevena u jednostavnom bijelom habitu, raširenih ruku, kleknula i zamolila policajce da ne pucaju.

- Kleknula sam, moleći ih da ne pucaju i da ne muče djecu, nego da umjesto njih ubiju mene - izjavila je u utorak, prenosi Guardian.

Podsjećamo, vojska je prije nekoliko tjedana izvršila vojni puč i svrgnula čelnicu Aung San Suu Kyi. Nakon čega su na ulicu krenuli izlaziti građani tražeći povratak demokracije, pa se vojska krenula brutalno obračunavati sa svim koji im se suprotstave.

Prosvjednici su u ponedjeljak izašli na ulice Myitkyine. Kad se policija krenula okupljati oko njih, tri časne sestre među kojima je i Ann Rose Nu.

- Policija je jurnula na njih, brinula sam se za djecu - rekla je. Naime, ona sve prosvjednika naziva djecom. U trenutku kad je ona molila na koljenima, policija je počela pucati u gomilu prosvjednika iza nje.

- Uspaničili su se i potrčali naprijed ... Nisam mogla ništa učiniti, ali molila sam da ih Bog spasi i pomogne djeci - rekla je.

Muškarac koji je ustrijeljen u glavu pao je mrtav kraj nje, potom je osjetila i suzavac.

The courage of her conviction - a rare thing in these days of “self” first!



A nun in Myanmar told junta forces "you'll have to come through me" - moments before they opened fire on protesters.



Sister Ann Roza Nu Tawng previously said she was prepared to die to save others ... pic.twitter.com/jBUj8COACA