FOTO/VIDEO Strašni prizori s proslave Super Bowla: U pucnjavi ubijena žena, među ozlijeđenima ima djece

Na pobjedničkoj Super Bowl paradi Kansas City Chiefsa došlo je do pucnjave u kojoj je jedna žena preminula, a ranjena je 21 osoba, među kojima najmanje osmero djece. Pucnjava se dogodila ispred željezničkog kolodvora gdje se nalazilo i više od 800 policajaca. U blizini je bio i gradonačelnik Quinton Lucas koji sa suprugom i majkom pobjegao na sigurno kada su pucnji odjeknuli.

“Parade, mitinzi, škole, kino. Čini se da gotovo ništa nije sigurno”, rekao je Lucas, kako prenosi ABC News.

Tri su osobe privedene i pronađeno je vatreno oružje, rekla je čelnica policije Stacey Graves. Rekla je da policija još utvrđuje što se dogodilo i nije objavila detalje o privedenima niti mogući motiv.

Na društvenim mrežama objavljen je niz šokantnih snimki ovoga događaja. Na jednoj od njih, vidi se kako policija juri kroz gužvu, dok ljudi pokušavaju pronaći zaklon i pobjeći. Na snimkama se čuje kako ljudi vrište, a vide se i ozlijeđene osobe.

