FOTO/VIDEO Kaos u Beograd, ljudi na ulicama prosvjeduju: 'Uvijek slobodni, nikada poraženi!'

Nakon UN -ove skupište na kojoj je izglasana rezolucija kojom se 11. srpnja proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, u Srbiji i Crnoj Gori krenule su reakcije nezadovoljstva.

Srpski premijer Miloš Vučević odmah nakon sjednice na svom Instagram profilu objavio je fotografije uz poruku:

"Sloga bit će poraz vragu! Uvijek slobodni, nikada poraženi! Podrška predsjedniku Aleksandru Vučiću u bespoštednoj borbi za naš narod i državu! Neka žive Srbija i Srpska u vječnost!".

Izglasavanje rezolucije komentirao je i potpredsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin. “Za nas Srbe ovo je dan ponosa i dan nakon kojeg svoju politiku trebamo uskladiti s izbornim rezultatima”, rekao je.

“Tražili ste lisicu, naišli ste na vuka. Njemačka, SAD i njihove kolonije smatrale su Srbe lakim plijenom. Očekivao sam da nas zemlje koje su ratovale protiv Srbije bolje poznaju i više cijene. Pokazali su silu, ali nisu ubili istinu. Više zemalja članica UN-a nije podržalo rezoluciju nego što jest”, prenosi N1.

#BREAKING #Montenegro #Serbia JUST IN: A protest is being held in front of the Government of Montenegro building in Podgorica over the government's announcement to support the UN resolution on Srebrenica. pic.twitter.com/Z1sB7fDT1L