Strašni prizori diljem Vukovara: Posvuda su uginule ptice, stručnjak otkrio kako je do toga došlo

Tijekom proteklih dana na više lokacija u Vukovaru mogu se vidjeti uginule ptice. Ukazali su nam na to i pojedini građani koji su nam poslali i fotografije uginulih ptica u vukovarskoj četvrti Borovo naselje, nedaleko od Radničkog doma i plivališta. - U šetnji sa psom u parku kod Radničkog doma vidjeli smo najmanje desetak uginulih ptica na travnjaku. Može ih se vidjeti na svakih desetak metara. Bilo ih je po travi, stazama, uz cestu…- kažu nam Vukovarci s kojima su nam i javili za ove slučajeve.

Napominju i kako se uginule ptice mogu vidjeti po parkovima već nekoliko dana unazad ali i da nitko ništa ne poduzima tako da jedne preko noći nestanu ali se zato pojave druge. S nadom da će se nešto riješiti sve su prijavili i Centru 112 tako da su slučajevi uginulih ptica sada i službeno prijavljeni.

Na ovu temu je za Osječku televiziju govorio Ivica Bošković, profesor na Zavodu za animalnu proizvodnju i biotehnologiju na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, koji je rekao kako je osnovi razlog uginulih ptica čovjek. - Sezona je trovanja glodavaca i ove slike uginulih ptica, među kojima je puno raznih grabežljivaca, mogu se vidjeti u tri istočno slavonske županije. Posljednjih dana i tjedana potrovano je ptica grabljivica da je to strašno te mislim da nikada tako do sada se nešto nije dogodilo. Glavni krivac je zapravo čovjek i njegovo nestručno trovanje glodavaca – rekao je Bošković.

Ističe kako u svemu ovome ima krivaca kod svih, a ponajprije su krivci vlasnici OPG-a koji nestručno truju glodavce, tvrtke čiji bi tehnolozi trebali izaći na teren i nadgledati kako se to radi ali i oni koji im prodaju otrove koji su vrlo često nedozvoljeni za korištenje u Hrvatskoj. Pojašnjava kako se zapravo glodavce pravilno truje na način da se otrov stavlja u mišje rupe koje se potom zatrpavaju zemljom. Na taj način glodavac koji ugine ostaje pod zemljom. Za razliku od toga mnogi glodavce truju na način da otrov bacaju po zemlji tako da do njega mogu doći razne ptice kao i druge životinje. Sve do dovodilo je do toga da su se i ranijih godina bilježila uginuća ptica ali i drugih životinja.

Kao način da se ovakve slike u budućnosti spriječe Bošković je za Osječku televiziju rekao kako bi trebalo početi stručno raditi na terenu i koristiti otrove koji su dozvoljeni. Kazao je i kako postoje učinkoviti biološki načini uništavanja glodavaca na način da se grabljivicama, poput sova, osiguraju staništa gdje mogu napraviti svoja gnijezda i gdje bi im bila dostupna hrana.

VIDEO: Kalinić: 'Europska Unija me podsjeća na Jugoslaviju 1990. Živimo u vremenima novog pada Rima'