FOTO Tuča prekrila ulice u Emiratima, građani u čudu: 'Kao da sam na drugom kraju svijeta'

Velika tuča pogodila je Ujedinjene Arapske Emirate u ponedjeljak. Snimke iz te zemlje pokazuju ceste prekrivene tučom koja je prouzročila velike štete na kućama i vozilima.

Iako se čini da je tuča neočekivana u tim područjima ona se ponekad pojavljuje, javlja BBC.

Na lokalnim medijima objavljene su fotografije i snimke na kojima se vidi kako automobili 'plivaju' u vodi, a na površini je sve puno tuče. Ogromne količine padalina bile su previše za odvode, a građani su kazali kako ovakvo nešto nisu nikada doživjeli. Fasade zgrada su uništene, a prizemlja poplavljena. Voda je uništila namještaj.

- Ovdje živim 40 godina, no nisam nikada vidio oluju ovakvih razmjera - rekao je Indijac Lijesh koji radi i živi u Emiratima. Njegova kuća i automobil stradali su od tuče.

- Mnogi auti su uništeni, a stradali su i prozori na dućanima - kazao je.

Građani su na mobitele dobili poruke upozorenja te su na vrijeme odustali od putovanja i ostali na sigurnom. - Poruke upozorenja su pomogle i ljudi su se držali pravila - rekao je Lijesh.

More footage after a massive hailstorm this morning in Al Ain, UAE 🇦🇪

| 12 February 2024 |#hailstorm #storm #UAE #AlAin

📹 @Arab_Storms pic.twitter.com/dvzhrt8xds