FOTO Truplo dupina pronađeno na talijanskoj strani Jadrana, pola tijela mu je odgrizeno: 'Naizgled je od morskog psa'

Truplo dupina pronađeno je na talijanskoj strani Jadrana. Za više informacija treba pregledati truplo, objavio je to Pero Ugarković s Instituta za oceanografiju i ribarstvo ovog četvrtka u jednoj Facebook grupi, što je izazvalo veliku pozornost. Naime, na fotografiji koju je objavio vidi se jedan dupin kako leži izvučen na pješčanu obalu plaže a odgrizen mu je donji dio trupa. Pretpostavlja se da je upravo to bio uzrok smrti ovog dupina, a Ugarković vjeruje kako se radilo o morskom psu, s time da bi trebalo potražiti ostatak zuba kako bi se to moglo i potvrditi.

Inače, talijanski mediji prenijeli su vijest kako su u posljednjih 15 dana pronađena tri trupla dupina na obali u Otrantu, gradu u peti poluotoka. Quotidiano di Puglia piše kako je jedan leš pronađen u fazi raspadanja, jedan je bio gotovo netaknut, dok je je jedan leš već bio uništen u vremenskim nepogodama.

UPOZORENJE: UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ

Foto: facebook

Ipak, nije zasad poznato je li slučaj koji je Ugarković prenio u Facebook grupu Živi svijet Jadranskog mora povezan i iz istog mjesta kao i ostali. Međutim, Ugarković nam je objasnio ima li razloga za paniku, s obzirom na veliki komad mesa koji je odgrizen s dupina.

- Ovo je prirodna pojava koja se stalno događa u moru, samo ovaj put je snimljena - poručio nam je, otklanjajući svu moguću paniku.

>> FOTO Pogledajte luksuzni hotel u kojem uživaju dinamovci. Cijena ove raskoši nije mala