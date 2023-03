FOTO Počelo dugo najavljivano rušenje bespravnih objekata u Istri, na popisu 14 objekata

Na području Rovinja danas je počelo dugo najavljivano rušenje bespravno izgrađenih objekata na području Istre. Državni aparat za prvu rundu rušenja popisao je 14 objekata na tri lokacije, Vodnjan Ližnjan i područje Poreča.

Danas srušena kuća evidentirana je kao bespravno izgrađena prije nekog vremena. Vlasnica kuće dobila je rješenje o tome da će država objekt srušiti ako ga sama ne ukloni, što nije učinila.

Njena odvjetnica koja je bila prisutna rušenju rekla je da je objekt u međuvremenu legaliziran, no glavni državni inspektor Andrija Mikulić kazao je na terenu da ne vjeruje da je to istina s obzirom na to da su već imali slučajeve da su dokazi o ilegalnosti objekata krivotvoreni, te najavio da će dokumente provjeravati neke druge službe.

Glavni državni inspektor najavio je u Poreču i da će idućih dana biti nastavljeno rušenje ilegalno sagrađenih objekata, a da su inspektori od početka godine na području Istre zatvorili 100 ilegalnih gradilišta.