FOTO Koji je koji? Fotografirali se njemački kancelar i američki senator pa se našalili na vlastiti račun

Što američki senator iz Delawarea i njemački kancelar imaju zajedničko? Kako se ispostavlja, poprilično toga. Chris Coons i Olaf Scholz sastali su se u Washingtonu u četvrtak. Nakon toga fotografirali su se jedan pored drugoga i objavili sliku uz šaljivo pitanje.

"Wer ist wer?", našalio se senator Coon, što u prijevodu s njemačkog znači "tko je tko?" Kad se pogleda njihova gotovo identična sijeda kosa, ćelavost i osmijeh, na prvi pogled je teško reći. Scholz, čelnik njemačke trostranačke koalicijske vlade koja je došla na vlast 2021. nije poznat po smislu za humor. No veteranski ljevičarski političar brzo se pridružio šali.

Great to see my Doppelgänger again - @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4