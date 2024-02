FOTO Evo kako izgleda vila Hrvoja Vojkovića: Može primiti 12 osoba, ima i bazen, wellness...

Hrvoje Vojković, bivši ministar gospodarstva te bivši šef Croatia osiguranja, uhićen je ovog četvrtka po nalogu Ureda javnog europskog tužitelja (EPPO), i to zbog sumnje u malverzacije na subvencijama. Naime, i ranije smo pisali kako je Vojković pao zbog tulipana, odnosno dobivanja subvencije za njihovu sadnju koju nikada nije realizirao.

U njegovom vlasništvu spominje se i njegova još uvijek aktivna tvrtka ''Naša farma'' koja je pak vlasnik vile u Oprtlju, prenose 24sata. Radi se o vili na brdu čiji pogled seže do Motovuna, a uređena je u turističke svrhe. Namijenjena je za smještaj 12 ljudi, a sadrži i vanjski bazen od 100 četvornih metara s hidromasažom, wellnes, ali i igralište.

Još se uvijek može pronaći poneki slobodan termin za ovu villu, pa se tako za boravak u špici sezone, od 13. srpnja do 20. srpnja, može naći za ukupno 8.043 eura. Vila ima i šest spavaćih soba, piše u opisu, a ukupne je veličine od 350 kvadrata. Načelnik Oprtlja Leo Bazjak komentirao je za 24sata kako je Vojković uvijek bio ''korektan'' tako da ne zna dodatne planove.

- On je tu godinama prije mog mandata i bavi se iznajmljivanjem. Kuća je predivna i na izvrsnoj lokaciji. U tom naselju uz cestu postoji jedna oranica s mrežom i tablom da su tu tulipani. Nisam obraćao pozornost dok sada nisam pročitao za što ga terete - objasnio je. Inače, prihodi ove tvrtke u zadnjih pet godina kretali su se od 65.000 do 80.000 eura, a dobit koja bi ostala išla bi od 700 do 4.900 eura. Osim toga, Vojković ima i kuće za odmor u Poljanici Okičkoj na Žumberku no one su zapuštene, a navodno se u jednoj od njih nalazi i bazen koji je u izgradnji.

>> FOTO Ovo je vila Hrvoja Vojkovića: Može primiti 12 osoba, a ima i bazen, wellness...

Inače, navodne nezakonitosti događale su se od 2020. do 2022. godine. Bivši političar i član HSLS-a s mjesta predsjednika uprave Croatia osiguranja smijenjen je nakon što su mediji 2010. počeli pisati o navodno bespravnoj gradnji vikendice s bazenom.

EPPO je priopćio kako sumnja da su dvojica osumnjičenika počinili subvencijsku prijevaru i krivotvorenje isprave u odnosu na tri natječaja u poljoprivrednom sektoru koje je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ta tri natječaja sufinancirana su sredstvima EU, a EPPO je nadležan za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije.

