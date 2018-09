Farage Orbanu: Dođite u Brexit klub, sviđat ce vam se

Europarlamentarci su u utorak na plenarnoj sjednici raspravljali o izvješću o stanju u Mađarskoj koje je podijelilo zastupničke klubove u Europskom parlamentu, ali i Europsku pučku stranku (EPP) kojoj pripada Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbana.

Čelnik pučana u Europskom parlamentu Manfred Weber rekao je u raspravi kako će konačan stav za sutrašnje glasovanje njegova skupina usuglasiti tijekom večeri, ali da bi bez spremnosti mađarske vlade na rješavanje otvoreno pitanja moglo biti nužno započeti razgovore o članku 7. Ugovora o EU-u.

Europski parlament je u Strasbourgu raspravljao o izvješću o stanju u Mađarskoj Judith Sargentini iz Kluba zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza koje poziva Europsko vijeće da "u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, utvrdi da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija".

Weber je Orbanu rekao da možda imaju različite zamisli o rješavanju migrantske krize, ali "ako općenito kažemo da se treba plašiti muslimana i općenito napadamo vjeroispovijest, onda radimo za džihadiste koji žele sukobe unutar naših društava". "Europski ideali vjerske slobode i odvojenosti države i crkve načela su na kojima smo stvorili ljudska prava, ne kršćanska prava, na ovom kontinentu", rekao je čelnik pučana.

Udo Bullmann, koji je govorio ispred bloka socijaldemokratskih zastupnika, Orbanovu je vlast nazvao najkorumpiranijom u Europskoj uniji, te pozvao pučane da se jasno odrede spram politike mađarskog čelnika.

Predsjednik kluba zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu (ALDE) Guy Verhofstadt, kritizirao je u raspravi Orbana i stanje u Mađarskoj. Rekao je da ovakva Mađarska ne bi mogla postati članica Europske unije te je optužio Orbana da je protiv europskog projekta.

"Pučke stranke možda plešu na muziku socijalista i liberala. Nadam se da to u budućnosti neće biti tako, nego da ćemo moći ići svojim putem", ocijenio je mađarski premijer Viktor Orban na kraju rasprave.

Bivši čelnik euroskeptične stranke UKIP Nigel Farage kazao je da izvješće predstavlja uvredu i za Orbana i njegovu zemlju. "Dođite u Brexit klub, sviđat ce vam se", kazao je Farage.

"Hvala Bogu da ovdje postoji barem jedan europski čelnik, koji se želi založiti za svoja načela, svoj narod i svoju kulturu i to u odnosu na ovako strašno zlostavljanje. Hvala Bogu što ste ovdje, to je sve što mogu reći", rekao je na plenarnoj sjednici Nigel Farage, predsjednik kluba zastupnika Europa nacija i slobode (ENF).



Moguće aktiviranje članka 7. Ugovora o EU-u Farage je usporedio s Brežnjevljevom doktrinom ograničenog suvereniteta.



Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans je, u izravnoj raspravi s Orbanom, rekao da Mađarska ne može ignorirati ili kršiti propise koje su potpisali pristupom Europskoj Uniji. "Komisija štiti ugovore, a ugovori su potpisani i temelj su našeg rada", rekao je Timmermans.

"Mađarska kao punopravna članica Europske unije upozorava na slabosti nekih europskih politika i traži njihovu promjenu. EU pak s druge strane izražava zabrinutost zbog situacije u Mađarskoj. Rješenja treba tražiti u dijalogu poštujući temeljne vrijednosti Unije, načelo supsidijarnosti i proporcionalnosti te unutrašnje političke procese u državi članici", rekla je hrvatska europarlamentarka Marijana Petir (EPP) u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.

Ruža Tomašić, članica kluba zastupnika Europski konzervativci i reformisti (ECR), također se usprotivila izvješću o stanju u Mađarskoj.

"Smatram da je ovo izvješće vrlo pristrano. Ja i moja politička opcija glasat ćemo protiv. Mađarskoj se, između ostalog, spočitava raširena korupcija, a neki su čak ustvrdili da je to najkorumpiraniji režim u EU, no od te boljke nitko u Uniji nije pošteđen, uključujući i najutjecajnije zemlje. Rečeno mu je i da je lopov, a ako je to tako, onda se to mora dokazati i za to postoji sud. Stalno ponavljamo da je Europa ujedinjena u raznolikosti, međutim vidimo da to nije tako i u cijelom ovom postupku vidim jačanje podjele na staru i novu Europu. Što se migrantske krize tiče, tu su najveće greške počinile Njemačka i Francuska. Pomoći se svakako mora, prvenstveno ratnim izbjeglicama. Mislim da bi aktiviranje članka 7 bio opasan presedan i da ne bi polučio ništa dobroga", izjavila je Tomašić za Hinu.

Europarlamentarac Jozo Radoš iz kluba zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu (ALDE) podržava izvješće o stanju u Mađarskoj, kao i aktiviranje članka 7 Ugovora o EU-u, koji može dovesti do oduzimanja prava glasa u Vijeću EU-u.

"Izvješće o stanju u Mađarskoj pokazuje kršenje niza temeljnih demokratskih načela i pravila, kao što je nezavisnost pravosuđa, sloboda medija, sloboda akademskog udruživanja, zaštita prava privatnosti, religijske slobode. Dakle sva temeljna načela", izjavio je Radoš.

"Gledajući iz perspektive proširenja, apsurdno je da mi od zemalja koje žele biti članice tražimo zapravo vrlo stroge zahtjeve, od zemalja koje nemaju tako razvijen demokratski sustav, a istovremeno zemlje članice, i to ne samo Mađarska, krše temeljna načela demokratskog života. Stoga bi bilo vrlo važno da se razvije procedura, koja ne traje tako dugo, koja će biti precizna, utemeljena na vrlo jasnim kriterijima, na vrlo jasnim postupcima, kojima bi se kršenje demokratskih načela u zemljama članicama moglo brže staviti na dnevni rad i riješiti to pitanje, kako bi od drugih mogli zahtijevati da poštuju ta ista načela", dodao je Radoš.

Britanski Independent izvijestio je u utorak popodne da će britanski konzervativci u srijedu glasati protiv izvješća o stanju u Mađarskoj, koje smatraju "ispolitiziranim".

Smatraju da se tom pitanju "krivo postupilo" i stoga njihovi zastupnici neće komentirati stanje u Mađarskoj. "Izvješće je promašeno, kontraproduktivno i uvodi opasan presedan", kazao je izvor u konzervativnoj stranci. Cijela stvar je pravne prirode, a izvješće je politiziranjem prekoračilo dozvoljenu granicu.