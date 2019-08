'Policija se ne smije ponašati kao banda.' Ravnatelj Galić: Ne možemo kontrolirati granicu

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ponovno je hrvatske policajce optužio za nelegalne ulaske u BiH kamo silom vraćaju ilegalne migrante, a kritikama se pridružio i eurozastupnik Erik Marquardt i rekao da europska pogranična policija ne smije postupati kao "zločinačka banda", piše u subotu portal Klix.

Nakon što je zajedno s Marquardtom posjetio prihvatne centre u kojima borave ilegalni migranti, Fazlić je za portal kazao da ostaje pri ranije izrečenim tvrdnjama da hrvatski granični policajci ilegalno ulaze u BiH.

Osobno je svjedočio jednom takvom slučaju prvi put prije godinu dana i o svemu je obavijestio generalnog konzula Hrvatske u Banjoj Luci Zlatka Kramarića, rekao je.

"Nema razloga da itko laže kada je to u pitanju, posebno nakon mojih izjava kada je ministar (unutarnjih poslova) Hrvatske rekao da su to laži. Osobno sam svjedočio, dva puta, ulasku hrvatske policije koja dovodi migrante iscrpljene, umorne, gladne u BiH. Hrvatska policija ih prati s dugim cijevima duboko u teritorij BiH. Osobno sam razgovarao s jednim od tih policajaca, rekao mu da je to protuzakonito, a on je slegnuo ramenima i rekao da provodi naredbu", kazao je Fazlić.

Unatoč upozorenjima nitko ništa ne poduzima te Fazlić retorički pita trebaju li građani Bihaća zarobiti nekog od hrvatskih policajaca kako bi svima dokazali da je istina to što on tvrdi.

Marquardt, zastupnik iz Europskog parlamenta u grupaciji Zeleni/Europski slobodni savez, kazao je da se kao Europljanin srami kad europska pogranična policija "djeluje poput zločinačke bande koja pljačka i premlaćuje ljude" te ih ilegalno vraća u BiH iz Hrvatske.



"Kada države članice EU djeluju protuzakonito, onda predsjednik Europske komisije mora to kritizirati i ne prikrivati", kazao je Marquardt.

Podsjetio je da svaki čovjek na teritoriju EU ima pravo zatražiti azil i ima pravo na zakonski postupak te je stoga nedopustivo promatrati kako se ta prava krše.

"EU i Bosna i Hercegovina moraju djelovati zajedno i odmah stvoriti humaniji smještaj. Kampovi u Bosni i Hercegovini su pretrpani tako da se ne treba čuditi kad ljudi i dalje nastave bježati u Europu. Nije fer pustiti dva bosanska grada, Bihać i Veliku Kladušu (da se same nose) s ovim izazovom", zaključio je Marquardt.

Ravnatelj Granične policije BiH: Iscrpljeni smo, više ne možemo kontrolirati granicu prema Srbiji i Crnoj Gori

Policajci su od početka godine spriječili ilegalni ulazak nekih 7.000 migranata, rekao je ravnatelj Granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić, ali i upozorio da zbog manjka ljudi i opreme više nisu u stanju učinkovito kontrolirati ilegalne migracije, objavio je u subotu sarajevski "Dnevni avaz".

Među sedam tisuća "ilegalaca" vraćenih s granice bilo je najviše Pakistanaca, Iračana, Iranaca, Afganistanaca i Sirijaca pri čemu je jasno da su većina njih bili ekonomski migranti, rekao je Galić u intervjuu za taj dnevni list.

"Ne možemo sami obraniti granicu. Trenutno Graničnoj policiji pomaže i 15 službenika iz Državne agencija za istrage i zaštitu (SIPA), zatim 28 policijskih službenika iz Ravnateljstva za koordinaciju policijskih tijela BiH i 84 pripadnika MUP-a Republike Srpske“, kazao je Galić.

Graničnoj policiji BiH sada nedostaje oko tisuću policijskih službenika, a zbog masovnijeg priljeva migranata, ali i turističke sezone kapaciteti te policije gotovo su iscrpljeni, rekao je.

Pripadnici Granične policije BiH svakodnevno obavljaju provjere na 83 međunarodna i pogranična prijelaza na kojima je angažirano čak 85 posto od ukupnoga broja graničnih policajaca, rekao je.

"Da bi učinkovito pokrili oko 600 kilometara granice BiH prema Srbiji i Crnoj Gori nedostaje nam oko 1000 policijskih službenika. Pa samo za redovite poslove na granici bez angažmana oko migranata nama nedostaje oko 370 policajaca. Valjda je onda jasno s kakvim se mi problemima i naporima sučeljavamo", upozorio je Galić.

Za usporedbu je naveo primjer Uprave za granicu Hrvatske koja ima na raspolaganju oko šest tisuća službenika što je tri puta više u odnosu na 2051 graničnog policajca u BiH.

Konstantno raste pritisak državljana zemalja visokoga migracijskog rizika iz pravca Srbije i Crne gore na granicu BiH zbog čega se stanje, rekao je Galić, "zabrinjavajuće usložnjava".

Granična policija ne može se nositi s tim problemom uz postojeće kapacitete, upozorio je.

Dodao je da još očekuju specijalističku opremu za nadzor granice iz Češke. Graničnoj policiji su žurno potrebni sofisticirani senzorski i radarski sustavi za nadzor i praćenje u dnevnim i noćnim uvjetima i otkrivanje ilegalnih prijelaza, posebne kamere, dronovi, vozila za praćenje i nadzor, mobilna oprema za izravni pristup bazama podataka kao i oprema za graničnu kontrolu namijenjenu za detekciju ljudi u skrivenim prostorima.

Prema podacima Službe za poslove sa strancima, u BiH je od početka godine ušlo oko 30.000 ilegalnih migranata. Uglavnom su smješteni na području Bihaća i Sarajeva, a od prije nekoliko dana primijećen je znatno veći broj stranih državljana na području Tuzle.

