Rusi pripremaju novi val mobilizacije? Moskva dogovara razmmjenu zarobljenika s SAD-om

Danas je 269. dan ruske agresije na Ukrajinu. U protekla 24 sata odbijeno je više od 100 ruskih napada, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Gradske vlasti Kijeva upozorile su na mogućnost potpunog gašenja energetske mreže glavnog grada uslijed pojačanih napada na energetsku infrastrukturu. Diljem zemlje, procjenjuje se, bez električne energije je 10 miiljuna Ukrajinaca. Švedski tužitelj koji vodi istragu o šteti na plinovodima Sjeverni tok 1 i 2 potvrdio je da se radilo o sabotaži i rekao da su pronađeni tragovi eksploziva



Tijek događanja:

8:40 - Institut za proučavanje rata objavio je karte sukoba na ukrajinskom teritoriju.

#Russian officials are preparing for further covert mobilization efforts even as the fall #conscription cycle is underway, likely further flooding the already overburdened Russian force generation apparatus.https://t.co/TXfX9t71ft pic.twitter.com/E4aKmzGWjI