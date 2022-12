EU odgodila dugoočekivani sustav koji bi trebao olakšati prelazak schengenskih granica, brojni zbunjeni: 'Prvi put čujem'

Mjesecima najavljivan, sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja u zemlje EU, neće još zaživjeti. Prvi rok koji je bio postavljen 1. siječnja 2023. naredne produljen je, a sudeći prema vijestima iz EU, teško da će sustav biti u upotrebi i tijekom sljedeće godine. Iz Delegacije EU u BiH kažu da uvođenje ovog sustava nema nikakve veze s bezviznim režimom, koji i dalje ostaje na snazi.

„Europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) bit će automatizirani elektronski sustav koji omogućava ulazak i vodi evidenciju o posjetiteljima iz zemalja kojima nije potrebna viza za putovanje u Šengen zonu. Očekuje se da će sustav postati operativan do kraja 2023. godine", kaže glasnogovornik Delegacije u BiH, Ferdinand Koenig, prenosi Deutsche Welle.

7 eura po osobi

ETIAS ne uvodi obaveze poput one o posjedovanju vize i putnici iz zemalja za koje je omogućen bezvizni režim putovanja u EU, uključujući i one iz Bosne i Hercegovine, i dalje će moći putovati bez vize. Državljani trećih zemalja kojima nije neophodna viza za putovanje u Šengen zonu, trebaju prije puta podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja procedurom korištenja ETIAS web stranice ili mobilne aplikacije i za to će morati platiti naknadu u iznosu od 7 eura.

„ETIAS odobrenje važit će tri godine ili do isteka važenja putnog dokumenta. Podnositelji zahtjeva mlađi od 18 i stariji od 70 godina bit će izuzeti od plaćanja naknade, kao i članovi užih obitelji državljana zemalja članica EU-a ili obitelji osoba koje nisu državljani zemlja članica EU, ali koje imaju pravo slobodnog kretanja širom Europske unije", kaže Koenig.

Građani BiH uglavnom nisu upoznati s ovim detaljima ili imaju tek informaciju da bi se ovo pravilo moglo primjenjivati. „Nemam pojma. Prvi put čujem. Išao sam nedavno u Njemačku nisu ništa tražili niti sam vidio na granici da ima nekih oznaka u vezi s tim", kaže Petar iz Banjaluke, koji smatra da bi nadležni u BiH na granici trebali davati informacije svojim građanima o svakoj promjeni, uključujući i ovu.

Bez promjena na granici BiH

Kada je riječ o šengenskom prostoru, iz Granične policije BiH podsjećaju da je to nešto što se sprovodi svakog dana. Jedina promjena koja će nastupiti u tom smislu, za sada je ulazak Hrvatske u Šengen zonu pri čemu treba imati u vidu mogućnost naknadnih izmjena režima i uvjeta ulaska u zemlje Šengena.

„Prema informacijama kojima raspolaže Granična policija BiH, nastavit će se kao i do sada u Republici Hrvatskoj primjenjivati važeće odredbe Zakona o šengenskim granicama, dok će se informacijski sustavi Europske unije (EES i ETIAS) početi primjenjivati od dana kada Europska komisija donese odluku o tome“, kaže za DW Franka Vican Bošković iz Granične policije BiH, navodeći da na zajedničkim lokacijama graničnih prelaza ulaskom Republike Hrvatske u šengenski prostor, neće biti promjena u vezi načina obavljanja granične kontrole.

Pored standardnog ETIAS-a, u upotrebi će biti i ETIAS s ograničenim važenjem. Razlika u odnosu na standardni je što on nije karta za ulazak u svih 30 zemalja EU, nego samo u onu zemlju ili zemlje koje su navedene u zahtjevu. To se prvenstveno odnosi na hitna putovanja, posao, hitne medicinske slučajeve.

Manje birokracije i kontrole

Neke od pogodnosti ETIAS-a uključuju efikasnije i brže procedure kontrole na granicama, manje birokracije, manje kašnjenja i odgađanja za putnike, pojačanu sigurnost, poboljšanu prevenciju ilegalnih migracija kao i efikasnije procedure upravljanja granicama, poručuju iz Delegacije EU-a u BiH.

ETIAS sustav je sličan ESTA sustavu u SAD-u koji građanima zemalja kojima nije potrebna viza omogućava brži prelazak granice. Tadašnji predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je 2016. rekao kako je cilj uvođenja ovog sustava da se točno zna tko prelazi granice EU-a i još prije nego je ta osoba prešla granicu. Dakle neka vrsta kontrole i prije pojavljivanja na granici.

Što se tiče konačne odluke, nju će donijeti Europska komisija a zemlje zapadnog Balkana na koje se ona odnosi su BiH, Albanija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora. Za sve te zemlje potreban je samo biometrijska putovnica za popunu ETIAS dokumenta. Što se tiče Srbije, na internetskim stranicama Europskih institucija navodi se da je također potrebna samo biometrijska putovnica, osim u slučaju izdavanja putne isprave od Koordinacijske uprave Srbije, kada je potrebna viza za ulazak u zemlje EU.

