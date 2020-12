Etna ponovno aktivna, druga snažna erupcija u samo nekoliko dana

Novom snažnom erupcijom koja se dogodila u ranim jutarnjim satima u utorak nastavila se vulkanska aktivnost Etne. Podsjetimo, Etna za koju mnogi stručnjaci kažu da je najaktivniji vulkan u Europi, ponovno se probudila prije nekoliko dana.

Prema riječima vulkanologa Borisa Behnckea, druga erupcija donijela je novo izlijevanje lave iz jugoistočnog kratera. Inače, Etna ima pet kratera, a oko njenog podnožja živi više od pola milijuna stanovnika.

Ovo najnovije razdoblje aktivnosti Etne započelo je 13. prosinca, a prvoj erupciji prethodio je potres magnitude 2,7.

A new episode of lava fountaining occurred at #Etna's Southeast Crater during the early morning hours of 22 December 2020. View from home in Tremestieri Etneo, south of the volcano pic.twitter.com/tD5GecbOCy